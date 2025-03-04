Удар "Искандером" в Черкасском: Forbes сравнил реакцию Украины и РФ на обстрелы полигонов

По словам журналистов, ни одна из восьми атак Украины по российским полигонам за девять месяцев не вызвала резких публичных заявлений и вмешательства командиров РФ. Но командующий Сухопутными войсками Украины генерал-майор Михаил Драпатый на трагедию в Черкасском реагировал основательно, и это было не просто личное возмущение.

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В субботу, 1 марта, российский разведывательный беспилотник "Орлан" пролетел в 120 км от линии фронта на востоке Украины и завис над Черкасским в Днепропетровской области, где находится учебная база 168-го резервного батальона ВСУ. В тот день, как сообщается, батальон принимал войска, переведенные из недавно организованной 157-й механизированной бригады. Об этом пишет Forbes.

По сигналу беспилотника в сторону цели полетела баллистическая ракета "Искандер", одна из примерно 20 российских баллистических ракет, которыми обстреливали Украину на прошлой неделе.

Командиры баз обычно были "равнодушны" к уязвимости новобранцев, рассказал военному корреспонденту Юрию Бутусову один из солдат, которые провели некоторое время в Черкасском. Бутусов заявил, что 32 солдата погибли и еще 100 получили ранения, когда были атакованы учебные полигоны 168-го резервного батальона.

Проводится проверка с участием военной контрразведки, чтобы выяснить все подробности случившегося, а виновные не смогли "отмазаться".

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий резко высказался о трагедии.

"Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем <…> Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии", — объяснил генерал-майор. он пообещал проследить за каждым шагом и "посекундно" выяснить все обстоятельств произошедшего.

Он также предупредил об ответственности "каждого, кто принимал решения в тот день <…> и кто не принимал их вовремя".

"Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами", — резюмировал он, добавив, что хотя и "правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу".

Критически важно, отмечает Forbes, что не было никакой маскировочной сетки. Никаких земляных сооружений, чтобы скрыть войска они находились на открытом воздухе среди бела дня. Здесь не было никакого средства ПВО, чтобы сбивать российские беспилотники.

Удар по полигону на Днепропетровщине: отличие в официальных заявлени

Российская ракета "Искандер"

Автор публикации Дэвид Экс отметил разницу в реакции украинских и российских официальных лиц на удары по российским полигонам и менее частым ударам по украинским.

В качестве примера он привел происшествие 21 ноября, когда около десяти российских солдат вышли из гражданских фургонов в Запорожской области на оккупированной Россией части юга Украины. Украинский беспилотник отслеживал происходящее. HIMARS, расположенный в 91 км на противоположной стороне линии фронта, выпустил одну ракету М30/31.

Ракета ударила в нескольких метрах от российских новобранцев, усеяв их и их транспортные средства смертельными осколками. Беспилотник насчитал по меньшей мере пять убитых или тяжело раненых бойцов. Это была восьмая атака на российских новобранцев за девять месяцев.

"Насколько нам известно, ни одна из девяти атак не вызвала вмешательства командующего российскими сухопутными войсками. Однако со стороны Драпатого это было не просто личное возмущение. <…> Люди — это единственное, в чем отчаянно нуждаются Сили обороны Украины, и чего у них не так много. Киев не может позволить себе терять войска во время атак на учебные объекты. И представители Киева об этом знают", — говорится в публикации.

Напомним, что РФ и Украина развертывают все более "технологичные" танки-приманки.

Также сообщалось, что СМИ узнали, когда ВСУ почувствуют остановку помощи США. Европа не может восполнить нехватку вооружений, писало CNN со ссылкой на источники.