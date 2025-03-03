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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия и Украина развертывают все более "технологичные" танки-приманки, — СМИ (фото)

Танк-приманка: дроны приманки , танки
Фото: Соцсети | Танк-приманка в виде Leopard 2A4

На опубликованных в соцсетях видео показаны две приманки БМП-1 с деревянной рамой, покрытые плотной брезентовой тканью. Рама — в форме, напоминающей БМП-1 с установленной на башне трубой, которая имитирует орудие.

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В ходе войны в Украине широко применялись беспилотные технологии, что позволило обеим сторонам стать достаточно эффективными поиске и целенаведении на бронетехнику противника. Об этом пишет Forbes.

Оснащенные передовыми датчиками, эти БПЛА становятся все более устойчивыми к помехам. В этой связи РФ и Украина используют приманки, чтобы ввести в заблуждение вражеские дроны и заставить противников тратить ресурсы, защищая настоящую бронетехнику. Хотя танки-приманки начали использовать в войнах почти сто лет назад, в войне в Украине применяют значительно усовершенствованные модели.

Эти приманки очень отличаются. Видео, опубликованное в соцсетях, показывает две приманки БМП-1 с деревянной рамой, покрытые плотной брезентовой тканью. Рама имеет форму, напоминающую БМП-1, с установленной на башне трубой, имитирующей орудие.

Приманка в виде БМП-1 Fullscreen
Базовые модели танков-приманок, которые размещают на поле боя и РФ, и Украина

При ближайшем рассмотрении у этих импровизированных приманок обнаружатся отличия. Но они все еще способны обмануть разведывательные беспилотники или наблюдателей на расстоянии. Однако даже с помощью современных технологий визуализации эти элементарные приманки легко распознаются как подделки и, следовательно, они не так уместны.

танк приманка , дроны , танки Fullscreen
Танк приманка украинской компании TEMERLAND

Также были развернуты более усовершенствованные и убедительные приманки. Недавние изображения в социальных сетях показывают украинские копии Leopard 2A6 из цельных деревянных панелей, точно повторяющих размер и форму танка. Их размещают с помощью военного грузовика.

В соцсетях сообщается, что россияне потратили несколько барражирующих боеприпасов Lancet на каждую приманку. На другом видео, снятом прошлым летом, показана похожая приманка Leopard 2A4 в Донецкой области. Ее дополнили камуфляжной сеткой для повышения реалистичности.

И Украина, и Россия расширили применение приманок, среди прочего используются надувные модели. Недавние кадры с украинского беспилотника показывают то, что напоминает российские Т-72, но на самом деле это надувные ловушки. На расстоянии они выглядят убедительно, но при более детальном рассмотрении видно, что не хватает деталей.

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Украинский дрон заметил два надувных российских танка

Эти ловушки, вероятно, были разработаны компанией Rusbal, ключевым поставщиком для ВС РФ. Украина также использовала надувные танки. Чешская компания InflaTech в прошлом году сообщила, что отправила надувные ловушки Leopard 2A4 в Украину и предлагает множество подобных систем.

Достижения в сфере технологии для танков-приманок

Представители американской компании I2K Defense, которые специализируются в сфере надувных военных систем, в прошлом году опубликовали отчет, в котором попытались спрогнозировать будущие тенденции в этой сфере. Ожидается, что в будущих моделях будут использоваться сверхпрочные ткани и умные-материалы. Кроме того, системы смогут развертываться автономно, что позволит проводить более быструю и безопасную настройку без необходимости участия человека. Кроме того, ценность этих приманок повышают встроенные датчики.

Базирующаяся в Киеве компания TEMERLAND Military Solutions делает еще один шаг вперед, предлагая концепцию "активных муляжей", которые представляют собой рамы танков-приманок, установленные на гражданских грузовиках, которыми можно управлять дистанционно.

Напомним, что РФ меняет "Шахеды" на дроны-приманки: какие неприятные сюрпризы ждут силы ПВО Украины.

Также сообщалось, что самоходная зенитная установка Gepard считается ключевым элементом в обороне Украины.