Россия и Украина развертывают все более "технологичные" танки-приманки, — СМИ (фото)

На опубликованных в соцсетях видео показаны две приманки БМП-1 с деревянной рамой, покрытые плотной брезентовой тканью. Рама — в форме, напоминающей БМП-1 с установленной на башне трубой, которая имитирует орудие.

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В ходе войны в Украине широко применялись беспилотные технологии, что позволило обеим сторонам стать достаточно эффективными поиске и целенаведении на бронетехнику противника. Об этом пишет Forbes.

Оснащенные передовыми датчиками, эти БПЛА становятся все более устойчивыми к помехам. В этой связи РФ и Украина используют приманки, чтобы ввести в заблуждение вражеские дроны и заставить противников тратить ресурсы, защищая настоящую бронетехнику. Хотя танки-приманки начали использовать в войнах почти сто лет назад, в войне в Украине применяют значительно усовершенствованные модели.

Эти приманки очень отличаются. Видео, опубликованное в соцсетях, показывает две приманки БМП-1 с деревянной рамой, покрытые плотной брезентовой тканью. Рама имеет форму, напоминающую БМП-1, с установленной на башне трубой, имитирующей орудие.

Базовые модели танков-приманок, которые размещают на поле боя и РФ, и Украина

При ближайшем рассмотрении у этих импровизированных приманок обнаружатся отличия. Но они все еще способны обмануть разведывательные беспилотники или наблюдателей на расстоянии. Однако даже с помощью современных технологий визуализации эти элементарные приманки легко распознаются как подделки и, следовательно, они не так уместны.

Танк приманка украинской компании TEMERLAND

Также были развернуты более усовершенствованные и убедительные приманки. Недавние изображения в социальных сетях показывают украинские копии Leopard 2A6 из цельных деревянных панелей, точно повторяющих размер и форму танка. Их размещают с помощью военного грузовика.

В соцсетях сообщается, что россияне потратили несколько барражирующих боеприпасов Lancet на каждую приманку. На другом видео, снятом прошлым летом, показана похожая приманка Leopard 2A4 в Донецкой области. Ее дополнили камуфляжной сеткой для повышения реалистичности.

И Украина, и Россия расширили применение приманок, среди прочего используются надувные модели. Недавние кадры с украинского беспилотника показывают то, что напоминает российские Т-72, но на самом деле это надувные ловушки. На расстоянии они выглядят убедительно, но при более детальном рассмотрении видно, что не хватает деталей.

Украинский дрон заметил два надувных российских танка

Эти ловушки, вероятно, были разработаны компанией Rusbal, ключевым поставщиком для ВС РФ. Украина также использовала надувные танки. Чешская компания InflaTech в прошлом году сообщила, что отправила надувные ловушки Leopard 2A4 в Украину и предлагает множество подобных систем.

Достижения в сфере технологии для танков-приманок

Представители американской компании I2K Defense, которые специализируются в сфере надувных военных систем, в прошлом году опубликовали отчет, в котором попытались спрогнозировать будущие тенденции в этой сфере. Ожидается, что в будущих моделях будут использоваться сверхпрочные ткани и умные-материалы. Кроме того, системы смогут развертываться автономно, что позволит проводить более быструю и безопасную настройку без необходимости участия человека. Кроме того, ценность этих приманок повышают встроенные датчики.

Базирующаяся в Киеве компания TEMERLAND Military Solutions делает еще один шаг вперед, предлагая концепцию "активных муляжей", которые представляют собой рамы танков-приманок, установленные на гражданских грузовиках, которыми можно управлять дистанционно.

Напомним, что РФ меняет "Шахеды" на дроны-приманки: какие неприятные сюрпризы ждут силы ПВО Украины.

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