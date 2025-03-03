Росія та Україна розгортають дедалі "технологічніші" танки-приманки, — ЗМІ (фото)

На опублікованих у соцмережах відео показано дві приманки БМП-1 з дерев'яною рамою, вкриті щільною брезентовою тканиною. Рама — у формі, що нагадує БМП-1 зі встановленою на башті трубою, яка імітує гармату.

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Під час війни в Україні широко застосовують безпілотні технології, що дало змогу обом сторонам стати доволі ефективними у пошуку та наведенні на бронетехніку противника. Про це пише Forbes.

Оснащені передовими датчиками, ці БПЛА стають дедалі стійкішими до перешкод. У зв'язку з цим РФ і Україна використовують приманки, щоб ввести в оману ворожі дрони та змусити супротивників витрачати ресурси, захищаючи справжню бронетехніку. Хоча танки-приманки почали використовувати у війнах майже сто років тому, у війні в Україні застосовують значно вдосконалені моделі.

Ці приманки дуже відрізняються. Відео, опубліковане в соцмережах, показує дві приманки БМП-1 з дерев'яною рамою, покриті щільною брезентовою тканиною. Рама має форму, що нагадує БМП-1, зі встановленою на башті трубою, що імітує гармату.

Базові моделі танків-приманок, які розміщують на полі бою і РФ, і Україна

При найближчому розгляді у цих імпровізованих приманок виявляться відмінності. Але вони все ще здатні обдурити розвідувальні безпілотники або спостерігачів на відстані. Однак навіть за допомогою сучасних технологій візуалізації ці елементарні приманки легко розпізнаються як підробки, а отже, вони не такі доречні.

Танк приманка української компанії TEMERLAND

Також були розгорнуті більш вдосконалені та переконливі приманки. Нещодавні зображення в соціальних мережах показують українські копії Leopard 2A6 з цільних дерев'яних панелей, що точно повторюють розмір і форму танка. Їх розміщують за допомогою військової вантажівки.

У соцмережах повідомляється, що росіяни витратили кілька баражувальних боєприпасів Lancet на кожну приманку. На іншому відео, знятому минулого літа, показано схожу приманку Leopard 2A4 у Донецькій області. Її доповнили камуфляжною сіткою для підвищення реалістичності.

І Україна, і Росія розширили застосування приманок, серед іншого використовуються надувні моделі. Нещодавні кадри з українського безпілотника показують те, що нагадує російські Т-72, але насправді це надувні пастки. На відстані вони виглядають переконливо, але при більш детальному розгляді видно, що не вистачає деталей.

Український дрон помітив два надувні російські танки

Ці пастки, ймовірно, були розроблені компанією Rusbal, ключовим постачальником для ЗС РФ. Україна також використовувала надувні танки. Чеська компанія InflaTech минулого року повідомила, що відправила надувні пастки Leopard 2A4 в Україну і пропонує безліч подібних систем.

Досягнення у сфері технології для танків-приманок

Представники американської компанії I2K Defense, які спеціалізуються у сфері надувних військових систем, торік опублікували звіт, у якому спробували спрогнозувати майбутні тенденції в цій сфері. Очікується, що в майбутніх моделях будуть використовуватися надміцні тканини й розумні-матеріали. Крім того, системи зможуть розгортатися автономно, що дасть змогу проводити швидше і безпечне налаштування без необхідності участі людини. Крім того, цінність цих приманок підвищують вбудовані датчики.

Компанія TEMERLAND Military Solutions, що базується в Києві, робить ще один крок уперед, пропонуючи концепцію "активних муляжів", що являють собою рами танків-приманок, встановлені на цивільних вантажівках, якими можна керувати дистанційно.

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