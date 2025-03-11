"Дуже скоро повернеться до мирного життя": Єрмак назвав три кроки для перемирʼя

Єрмак наголосив, що для встановлення перемир’я треба не лише дипломатичні кроки, а й політичний і фінансовий тиск на Росію. А нещодавні перемовини із союзниками породили велику надію на "дуже швидке повернення українців до мирного життя".

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Мирне життя в Україні може відновитися дуже швидко, проте для цього потрібно виконати низку кроків. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак у колонці для The Guardian.

Голова ОП зазначив, що нещодавні перемовини із союзниками породили велику надію на "дуже швидке повернення українців до мирного життя".

Втім, Єрмак наголосив, що для встановлення перемир’я треба не лише дипломатичні кроки, а й політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб вона не змогла згодом відновити свої сили для нового наступу:

Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню;

Європа має ще більше посилити санкції проти РФ;

Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи.

Керівник Офісу президента розповів, що прибув до Джидди, Саудівська Аравія, де повинні пройти переговори України та США, тому має хороші передчуття.

"Припинення вогню в трирічній війні, яку Російська Федерація розв’язала проти моєї країни, ніколи не здавалося ближчим. Останні переговори між Україною та її партнерами породили велику надію на те, що український народ дуже скоро повернеться до мирного життя, яким він насолоджувався до початку війни у ​​2014 році або екстремальної ескалації з 2022 року", — написав Андрій Єрмак.

Він додав, що ніхто не хоче, щоб ця війна закінчилася більше, ніж український народ, але необхідно знайти правильні кроки до справедливого і стійкого миру.

Зокрема, Андрій Єрмак подякував за відданість партнерів Україні, її майбутньому та економічному відродженню, адже цього року Європа пообіцяла надати нам 30,6 млрд євро. А ЄС нещодавно схвалив 16-й пакет санкцій проти РФ.

Голова Офісу президента вважає, що одним із найпотужніших інструментів в арсеналі Європи є заморожені російські активи на суму 300 мільярдів євро.

"Ці ресурси мають залишатися під ембарго, а прибутки повинні використовуватися для підтримки фінансового відновлення України", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, в РНБО прокоментували "відмову" США говорити про кордони 2014 та 2022 років.

Також Фокус писав про обстріл Московської області сотнями дронів 11 березня.