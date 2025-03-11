"Очень скоро вернется к мирной жизни": Ермак назвал три шага для перемирия

Ермак отметил, что для установления перемирия нужны не только дипломатические шаги, но и политическое и финансовое давление на Россию. А недавние переговоры с союзниками породили большую надежду на "очень быстрое возвращение украинцев к мирной жизни".

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Мирная жизнь в Украине может восстановиться очень быстро, однако для этого нужно выполнить ряд шагов. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в колонке для The Guardian.

Глава ОП отметил, что недавние переговоры с союзниками породили большую надежду на "очень быстрое возвращение украинцев к мирной жизни".

Впрочем, Ермак отметил, что для установления перемирия надо не только дипломатические шаги, но и политическое и финансовое давление на Россию, чтобы она не смогла впоследствии восстановить свои силы для нового наступления:

Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня;

Европа должна еще больше усилить санкции против РФ;

Европа должна взять под контроль замороженные российские активы.

Руководитель Офиса президента рассказал, что прибыл в Джидду, Саудовская Аравия, где должны пройти переговоры Украины и США, поэтому имеет хорошие предчувствие.

"Прекращение огня в трехлетней войне, которую Российская Федерация развязала против моей страны, никогда не казалось ближе. Последние переговоры между Украиной и ее партнерами породили большую надежду на то, что украинский народ очень скоро вернется к мирной жизни, которой он наслаждался до начала войны в 2014 году или экстремальной эскалации с 2022 года", — написал Андрей Ермак.

Он добавил, что никто не хочет, чтобы эта война закончилась больше, чем украинский народ, но необходимо найти правильные шаги к справедливому и устойчивому миру.

В частности, Андрей Ермак поблагодарил за преданность партнеров Украине, ее будущему и экономическому возрождению, ведь в этом году Европа пообещала предоставить нам 30,6 млрд евро. А ЕС недавно одобрил 16-й пакет санкций против РФ.

Глава Офиса президента считает, что одним из самых мощных инструментов в арсенале Европы являются замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов евро.

"Эти ресурсы должны оставаться под эмбарго, а доходы должны использоваться для поддержки финансового восстановления Украины", — отметил Ермак.

Напомним, в СНБО прокомментировали "отказ" США говорить о границах 2014 и 2022 годов.

Также Фокус писал об обстреле Московской области сотнями дронов 11 марта.