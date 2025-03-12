Машини продавали Україні: російський завод 2 роки постачав браковану броню для армії США, — ЗМІ

Завод компанії Evraz Plc, більшість акцій якої належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, не проводив необхідні випробування міцності бронепластин. Їх постачали виробнику американської військової техніки.

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Співробітники російського металургійного заводу Evraz North America Inc. в штаті Орегон у США, який виготовляє бронепластини для військової техніки, в період з 2017 по 2019 рік обходили ключовий тест на здатність броні протистояти ворожому вогню. Внутрішнє розслідування показало, що працівники заводу в Портленді підробили результати випробування для приблизно 12 800 бронепластин різних типів. Їх використали для виготовлення легких тактичних автомобілів, які були продані союзникам і партнерам, зокрема Ізраїлю та Україні, пише Bloomberg.

Згідно з внутрішнім звітом, із яким ознайомилися журналісти видання, співробітники російського сталеварного заводу Evraz North America Inc. в Портленді з 2017 по 2019 роки пропустили обов'язкові випробування бронепластин на міцність і позначили їх як перевірені та схвалені, хоча на деяких із них згодом з'явилися тріщини.

Російський завод постачав неперевірені пластини компанії Oshkosh Defense LLC

Основним замовником бронелистів заводу була компанія Oshkosh Defense LLC, що виробляє широкий спектр військових транспортних засобів, зокрема легкі тактичні машини для американського війська та на продаж союзникам і партнерам: Україні, Ізраїлю, Бразилії та Литві.

Невідомо, скільки неперевірених пластин було використано в автомобілях, зазначають журналісти. У відповідь на запит видання компанія повідомила, що внутрішній звіт "вивчає протоколи контролю якості та підкреслює прихильність Evraz North America до постійного вдосконалення процесу для виробництва високоякісної надійної пластини" та завод дотримується "суворої відповідності всім галузевим стандартам". Також представники підприємства заявили, що пластини пройшли "незалежне тестування в схваленому державою закладі" і що скарг від клієнтів на продукцію не було, а військові перевіряють якість зразків покриття на полігонах.

Автори матеріалу зауважують, що згідно з власними документами та повідомленнями офіційних осіб Evraz, компанія розпочала внутрішнє розслідування після звинувачення у недотриманні процедур контролю якості наприкінці 2019 року. У звіті від 10 грудня 2019 року наведено висновки внутрішніх інспекторів, за якими з листопада 2017 року персонал виробничої лінії не використовував постійно машину для вимірювання твердості броньованих пластин і часто вводив підроблені результати вручну. Чотири співробітники в інтерв'ю інспекторам зізналися, що фальсифікували оцінки, бо їм не вистачало часу для проведення належних випробувань для кожної плити на виробничій лінії. Замість цього для частини плит вводили оцінки на основі результатів інших, які проходили лінією приблизно в той самий час.

Один із представників Evraz сказав, що неперевірені плити були відправлені для виготовлення військового транспорту за Програмою розроблення легкого тактичного транспортного засобу загального призначення (JLTV) і броньованих вантажівок, відомих як Medium Tactical Vehicles, також вироблених Oshkosh. Після повідомлення про можливі проблеми на виробничій лінії Evraz припинив постачання броньованого покриття для програми JLTV.

Журналісти видання не змогли визначити, чи дійсно нетестовані бронепластини були встановлені на транспортні засоби.

Російський завод Evraz пов'язаний з Романом Абрамовичем

Evraz North America є дочірньою компанією Evraz Plc. Це одна з найбільших сталеливарних і гірничодобувних компаній Росії. За даними Bloomberg, найбільшим акціонером Evraz Plc є російський мільярдер Роман Абрамович, довірена особа президента РФ Володимира Путіна.

Журналісти не знайшли доказів того, що російська компанія Evraz мала на меті підірвати національну безпеку США. За словами авторів, проблема полягала в поганому дотриманні процедур на виробництві.

У 2022 році Evraz Plc заявила, що збирається продати свої підрозділи в Північній Америці, проте угода ще не завершена.

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