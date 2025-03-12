Машины продавали Украине: российский завод 2 года поставлял бракованную броню для армии США, — СМИ

Завод компании Evraz Plc, большинство акций которой принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, не проводил необходимые испытания прочности бронепластин. Их поставляли производителю американской военной техники.

Related video

Сотрудники российского металлургического завода Evraz North America Inc. в штате Орегон в США, который производит бронепластины для военной техники, в период с 2017 по 2019 год обходили ключевой тест на способность брони противостоять вражескому огню. Внутреннее расследование показало, что работники завода в Портленде подделали результаты испытания для примерно 12 800 бронепластин различных типов. Их использовали для изготовления легких тактических автомобилей, которые были проданы союзникам и партнерам, в том числе Израилю и Украине, пишет Bloomberg.

Согласно внутреннему отчету, с которым ознакомились журналисты издания, сотрудники российского сталелитейного завода Evraz North America Inc. в Портленде с 2017 по 2019 годы пропустили обязательные испытания бронепластин на прочность и обозначили их как проверенные и одобренные, хотя на некоторых из них впоследствии появились трещины.

Российский завод поставлял непроверенные пластины компании Oshkosh Defense LLC

Основным заказчиком бронелистов завода была компания Oshkosh Defense LLC, производящая широкий спектр военных транспортных средств, в том числе легкие тактические машины для американской армии и на продажу союзникам и партнерам: Украине, Израилю, Бразилии и Литве.

Неизвестно, сколько непроверенных пластин было использовано в автомобилях, отмечают журналисты. В ответ на запрос издания компания сообщила, что внутренний отчет "изучает протоколы контроля качества и подчеркивает приверженность Evraz North America к постоянному совершенствованию процесса для производства высококачественной надежной пластины" и завод придерживается "строгого соответствия всем отраслевым стандартам". Также представители предприятия заявили, что пластины прошли "независимое тестирование в одобренном государством учреждении" и что жалоб от клиентов на продукцию не было, а военные проверяют качество образцов покрытия на полигонах.

Авторы материала отмечают, что согласно собственным документам и сообщениям официальных лиц Evraz, компания начала внутреннее расследование после обвинения в несоблюдении процедур контроля качества в конце 2019 года. В отчете от 10 декабря 2019 года приведены выводы внутренних инспекторов, согласно которым с ноября 2017 года персонал производственной линии не использовал постоянно машину для измерения твердости бронированных пластин и часто вводил поддельные результаты вручную. Четыре сотрудника в интервью инспекторам признались, что фальсифицировали оценки, потому что им не хватало времени для проведения надлежащих испытаний для каждой плиты на производственной линии. Вместо этого для части плит вводили оценки на основе результатов других, которые проходили по линии примерно в то же время.

Один из представителей Evraz сказал, что непроверенные плиты были отправлены для изготовления военного транспорта по Программе разработки легкого тактического транспортного средства общего назначения (JLTV) и бронированных грузовиков, известных как Medium Tactical Vehicles, также производимых Oshkosh. После сообщения о возможных проблемах на производственной линии Evraz прекратил поставки бронированного покрытия для программы JLTV.

Журналисты издания не смогли определить, действительно ли нетестированные бронепластины были установлены на транспортные средства.

Российский завод Evraz связан с Романом Абрамовичем

Evraz North America является дочерней компанией Evraz Plc. Это одна из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний России. По данным Bloomberg, крупнейшим акционером Evraz Plc является российский миллиардер Роман Абрамович, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина.

Журналисты не нашли доказательств того, что российская компания Evraz имела целью подорвать национальную безопасность США. По словам авторов, проблема заключалась в плохом соблюдении процедур на производстве.

В 2022 году Evraz Plc заявила, что собирается продать свои подразделения в Северной Америке, однако сделка еще не завершена.

Напомним, 10 марта Фокус со ссылкой на Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) писал, что Украина вышла на первое место по импорту оружия в мире в течение 2020-2024 годов.

Волонтер, основательница Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская 11 января заявляла о потерях в ВСУ из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств.