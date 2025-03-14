16-річний харків'янин отримав опіки очей під час сутички з ТЦК: поліція почала перевірку (відео)

В мережі публікують відео, на якому люди у формі під час конфлікту бризкають чимось підлітку в обличчя. У Харківському ОТЦК та СП інцидент не коментували.

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В Харкові стався конфлікт між 16-річним хлопцем і співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, під час якого підліток отримав хімічні опіки очей. Правоохоронці з'ясовують обставини події, повідомила 14 березня пресслужба головного управління Національної поліції у Харківській області на офіційній сторінці у Facebook.

В Telegram-каналі "Харків 1654 | Місто-герой" 14 березня опублікували відео конфлікту людей у військовій формі з молодим хлопцем. Автори каналу написали, що невідомі на автомобілі-пікапі "задули" хлопця перцевим балончиком.

З відеозапису не ясно, через що розпочалася сутичка. На захист підлітка стали перехожі. Наприкінці видно, як один із чоловіків у формі бризкає чимось хлопцю в обличчя та сідає після цього до машини.

За словами правоохоронців, від госпіталізації неповнолітній харків'янин відмовився. Поліція проводить перевірку, щоб встановити обставини й учасників інциденту.

"Інформація про подію внесена до Єдиного обліку", — повідомили в пресслужбі поліції.

Поліція розслідує конфлікт ТЦК з неповнолітнім у Харкові Фото: Скриншот

У Харківському обласному ТЦК та СП конфлікт із неповнолітнім на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 12 березня в мережі поширили відео, на якому люди у військовій формі забрали просто з вулиці чоловіка в Харкові та посадили до мікроавтобуса.

10 березня в Хмельницькому обласному ТЦК та СП повідомили про напад двох громадян на військовослужбовця, після якого постраждалий опинився в лікарні. Нападникам загрожує ув'язнення на термін до 5 років.