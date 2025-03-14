16-летний харьковчанин получил ожоги глаз во время стычки с ТЦК: полиция начала проверку (видео)

В сети публикуют видео, на котором люди в форме во время конфликта брызгают чем-то подростку в лицо. В Харьковском ОТЦК и СП инцидент не комментировали.

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В Харькове произошел конфликт между 16-летним парнем и сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, во время которого подросток получил химические ожоги глаз. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, сообщила 14 марта пресс-служба главного управления Национальной полиции в Харьковской области на официальной странице в Facebook.

В Telegram-канале "Харьков 1654 | Город-герой" 14 марта опубликовали видео конфликта людей в военной форме с молодым парнем. Авторы канала написали, что неизвестные на автомобиле-пикапе "задули" парня перцовым баллончиком.

Из видеозаписи не ясно, из-за чего началась стычка. На защиту подростка стали прохожие. В конце видно, как один из мужчин в форме брызгает чем-то парню в лицо и садится после этого в машину.

По словам правоохранителей, от госпитализации несовершеннолетний харьковчанин отказался. Полиция проводит проверку, чтобы установить обстоятельства и участников инцидента.

"Информация о событии внесена в Единый учет", — сообщили в пресс-службе полиции.

Полиция расследует конфликт ТЦК с несовершеннолетним в Харькове Фото: Скриншот

В Харьковском областном ТЦК и СП конфликт с несовершеннолетним на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 12 марта в сети распространили видео, на котором люди в военной форме забрали прямо с улицы мужчину в Харькове и посадили в микроавтобус.

10 марта в Хмельницком областном ТЦК и СП сообщили о нападении двух граждан на военнослужащего, после которого пострадавший оказался в больнице. Нападавшим грозит заключение на срок до 5 лет.