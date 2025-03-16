В російському Желєзногорську пролунало 40 вибухів: повідомляють про атаку українських БПЛА (відео)

У російському Міноборони повідомили, що ППО начебто збила 27 українських БПЛА у повітряному просторі Курської області та ще два безпілотники в Орловській області.

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В місті Желєзногорськ Курської області пролунала серія вибухів, яку пов'язують з роботою місцевою ППО, що збивала нібито українські БПЛА. Про це повідомляє видання Shot.

За даними журналістів, під атаку невідомих дронів потрапило місто Желєзногорськ. Місцеві мешканці повідомили медіа, що в небі над містом було чутно понад 40 вибухів.

Згодом Shot повідомив, що саме "ЗСУ атакували Курську область безпілотниками Mugin", а метою атаки начебто були "об'єкти цивільної інфраструктури".

"За даними джерела SHOT, усі пуски ворожих БПЛА були зафіксовані із населених пунктів Житомирської області. Більшість цілей було знищено над Желєзногорськом", — повідомляє російське видання.

Згодом у російському Міноборони повідомили, що всього в повітряному просторі Курської області начебто було збито 27 безпілотників.

"З 18.20 до 19.00 черговими засобами ППО знищено 29 українських безпілотних літальних апаратів: 27 БПЛА – над територією Курської області та два БПЛА – над територією Орловської області", — йдеться у заяві російського військового відомства.

Раніше повідомлялося про масований наліт дронів на РФ. Російське Міністерство оборони заявило, що в ніч на 11 березня Росію атакували сотні безпілотників, 337 із яких нібито вдалося збити.

Згодом стало відомо, чим атакували ЗСУ під час масованого удару БпЛА по РФ. Новий дрон зовні схожий на іранську модель, проте має низку конструктивних відмінностей. Передбачається, що український БпЛА має кращу маневреність і керованість.