В российском Железногорске прогремело 40 взрывов: сообщают об атаке украинских БПЛА (видео)

В российском Минобороны сообщили, что ПВО якобы сбила 27 украинских БПЛА в воздушном пространстве Курской области и еще два беспилотника в Орловской области.

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В городе Железногорск Курской области прогремела серия взрывов, которую связывают с работой местной ПВО, сбивавшей якобы украинские БПЛА. Об этом сообщает издание Shot.

По данным журналистов, под атаку неизвестных дронов попал город Железногорск. Местные жители сообщили медиа, что в небе над городом было слышно более 40 взрывов.

Впоследствии Shot сообщил, что именно "ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками Mugin", а целью атаки якобы были "объекты гражданской инфраструктуры".

"По данным источника SHOT, все пуски вражеских БПЛА были зафиксированы из населенных пунктов Житомирской области. Большинство целей было уничтожено над Железногорском", — сообщает российское издание.

Впоследствии в российском Минобороны сообщили, что всего в воздушном пространстве Курской области якобы было сбито 27 беспилотников.

"С 18.20 до 19.00 дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Орловской области", — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Ранее сообщалось о массированном налете дронов на РФ. Российское Министерство обороны заявило, что в ночь на 11 марта Россию атаковали сотни беспилотников, 337 из которых якобы удалось сбить.

Впоследствии стало известно, чем атаковали ВСУ во время массированного удара БпЛА по РФ. Новый дрон внешне похож на иранскую модель, однако имеет ряд конструктивных отличий. Предполагается, что украинский БпЛА имеет лучшую маневренность и управляемость.