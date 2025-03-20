Поранені четверо дітей: в Кропивницькому зросла кількість постраждалих від атаки ЗС РФ

Кропивницький атакував щонайменше 21 російський дрон. Це була наймасованіша атака на місто.

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У Кропивницькому зросла кількість постраждалих від масованої російської атаки. В ніч на 20 березня росіяни атакували місто ударними дронами. У Нацполіції повідомляють про 10 постраждалих, серед яких четверо дітей.

В Кропивницькому лунали вибухи

Андрій Райкович, керівник Кіровоградської ОВА, повідомляв, що трьох людей госпіталізували. Один чоловік у важкому стані через опіки, його нині оперують.

У Нацполіції та ДСНС повідомляють, що у Кропивницькому пошкоджено приватні будинки у житловому секторі та багатоповерхівки.

Кропивницький був атакований російськими ударними дронами

На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги.

Також, на вулиці Миру біля пошкодженого багатоповерхового будинку розгорнуто мобільний пункт, де продовжують працювати психологи поліції та ДСНС.

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 ККУ. Правоохоронці документують злочини, вчинені країною-агресором", — повідомили правоохоронці.

Подробиці нічної атаки РФ на Україну

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 20 березня було збито 75 ворожих БПЛА, 63 безпілотники-імітатори – не досягли цілей і були локаційно втрачені.

В ніч на 20 березня росіяни атакували Україну з окупованого Криму та РФ

Українські міста атакували 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Чауди в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Нагадаємо, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомляв, що у ніч проти 20 березня Кропивницький пережив наймасованішу російську атаку за весь час повномасштабного вторгнення.

Журналістка Фокусу повідомляла, що в місті пролунало близько 30 вибухів.