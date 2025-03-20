Ранены четверо детей: в Кропивницком возросло количество пострадавших от атаки ВС РФ

Кропивницкий атаковал по меньшей мере 21 российский дрон. Это была самая массированная атака на город.

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В Кропивницком возросло количество пострадавших от массированной российской атаки. В ночь на 20 марта россияне атаковали город ударными дронами. В Нацполиции сообщают о 10 пострадавших, среди которых четверо детей.

В Кропивницком раздавались взрывы

Андрей Райкович, руководитель Кировоградской ОГА, сообщал, что трех человек госпитализировали. Один человек в тяжелом состоянии из-за ожогов, его сейчас оперируют.

В Нацполиции и ГСЧС сообщают, что в Кропивницком повреждены частные дома в жилом секторе и многоэтажки.

Кропивницкий был атакован российскими ударными дронами

На местах событий работают полицейские и спасатели для оказания гражданам необходимой помощи.

Также, на улице Мира возле поврежденного многоэтажного дома развернут мобильный пункт, где продолжают работать психологи полиции и ГСЧС.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УКУ. Правоохранители документируют преступления, совершенные страной-агрессором", — сообщили правоохранители.

Подробности ночной атаки РФ на Украину

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 20 марта было сбито 75 вражеских БПЛА, 63 беспилотника-имитатора — не достигли целей и были локально потеряны.

В ночь на 20 марта россияне атаковали Украину из оккупированного Крыма и РФ

Украинские города атаковали 171-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и с Чауды в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.

Напомним, председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщал, что в ночь на 20 марта Кропивницкий пережил самую массированную российскую атаку за все время полномасштабного вторжения.

Журналистка Фокуса сообщала, что в городе прозвучало около 30 взрывов.