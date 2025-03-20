Розмови з Трампом: Зеленський готовий повністю припинити вогонь, — Держдеп США

Президенти погодилися, що Україна та Америка працюватимуть разом заради завершення великої війни з РФ. Команда переговірників готується обговорити режим припинення вогню в районі Чорного моря, заявили в Держдепартаменті.

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Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до повного припинення вогню під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 19 березня. Про це йдеться у спільній заяві держсекретаря США Марко Рубіо та радника президента США з національної безпеки Майкла Волтца.

Обидва президенти погодилися, що Україна та Америка мають працювати разом заради досягнення реального завершення великої війни. У заяві двох урядовців зазначається, що два лідери домовилися про часткове припинення вогню по енергооб'єктах.

Групи технічних експертів найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення розширення режиму припинення вогню в районі Чорного моря як проміжного етапу до повного перемир'я. Це може стати першим кроком завершення війни та забезпечення безпеки, вказують у Держдепі.

"Зеленський висловив подяку президенту Трампу за лідерство в цих зусиллях і підтвердив готовність прийняти повне припинення вогню", — ідеться в релізі.

Президенти під час бесіди оцінили ситуацію в Курській області Росії і домовилися координувати обмін даними між оборонними відомствами в умовах зміни лінії фронту.

Зеленський запросив додаткові системи ППО Patriot для захисту цивільного населення. Трамп запевнив, що спробує знайти доступні варіанти, можливо, в Європі.

Український лідер подякував Трампу за продовження сприяння розв'язанню гуманітарних проблем, включно з обміном військовополоненими та поверненням українських дітей, викрадених Росією.

Нагадаємо, Штати нещодавно висловили готовність керувати всіма АЕС в Україні. Американські фахівці мають у цій справі значний технічний досвід.

Фокус раніше писав, що Трамп під час бесіди із Зеленським 19 березня розповів йому деталі розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.