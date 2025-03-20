Разговоры с Трампом: Зеленский готов полностью прекратить огонь, – Госдеп США

Президенты согласились, что Украина и Америка будут работать вместе ради завершения большой войны с РФ. Команда переговорщиков готовится обсудить режим прекращения огня в районе Черного моря, заявили в Госдепартаменте.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к полному прекращению огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 марта. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца.

Оба президента согласились, что Украина и Америка должны работать вместе ради достижения реального завершения большой войны. В заявлении двух чиновников отмечается, что два лидера договорились о частичном прекращении огня по энергообъектам.

Группы технических экспертов в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения расширения режима прекращения огня в районе Черного моря в качестве промежуточного этапа к полному перемирию. Это может стать первым шагом завершения войны и обеспечения безопасности, указывают в Госдепе.

"Зеленский выразил благодарность президенту Трампу за лидерство в этих усилиях и подтвердил готовность принять полное прекращение огня", — сказано в релизе.

Президенты в ходе беседы оценили ситуацию в Курской области России и договорились координировать обмен данными между оборонными ведомствами в условиях изменения линии фронта.

Зеленский запросил дополнительные системы ПВО Patriot для защиты гражданского населения. Трамп заверил, что попытается найти доступные варианты, возможно, в Европе.

Украинский лидер поблагодарил Трампа за продолжение содействию решения гуманитарных проблем, включая обмен военнопленными и возврата украинских детей, похищенных Россией.

Напомним, Штаты недавно выразили готовность управлять всеми АЭС в Украине. У американских специалистов есть в этом деле значительный технический опыт.

Фокус ранее писал, что Трамп в ходе беседы с Зеленским 19 марта рассказал ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным.