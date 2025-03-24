Для снігу і бездоріжжя: у ЗС РФ з'явився новий ЗРК "Панцир" на гусеничному ходу (фото, відео)

Зенітний ракетний комплекс "Панцир-СМ-СВ" має збільшену зону ураження і має підвищити можливості ППО на малих висотах. Бойовий модуль системи має повний комплект засобів виявлення і наведення.

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Російська армія застосовує на фронті в Україні новий зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) "Панцир-СМ-СВ". Автори Telegram-каналу Vanguard, що спеціалізується на ракетному озброєнні, показали кадри цієї системи.

За словами дослідників, на фото та відео представлено бойову машину на гусеничному шасі "ГМ 5970.05" з відповідним баштовим модулем. Бойовий модуль оснащений повним комплексом засобів виявлення, супроводу та наведення.

"На доданому відео можна побачити внутрішнє оснащення машини, перенесене з базового варіанту", — уточнили автори.

Російські мілітарі-пабліки повідомляли про успішні бойові випробування ЗРПК "Панцир-СМ-СВ" у зоні бойових дій ще в серпні 2024 року.

Що відомо про нову систему ППО "Панцир-СМ-СВ"?

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-СМ-СВ" прикриває підрозділи Сухопутних військ ЗС РФ. Основна відмінність цієї версії від старої в тому, що комплекс встановлений на гусеничне шасі і може супроводжувати військових по снігу і бездоріжжю.

ЗРПК має два типи зенітних керованих ракет і володіє збільшеною зоною ураження. Поява в окупаційних військ нового "Панцира" має підвищити можливості ППО на малих висотах і в ближній зоні, запевняли в корпорації "Ростех".

"Панцир-СМ-СВ" оснащені новими РЛС зі збільшеною до 75 км дальністю виявлення малорозмірних цілей. Комплекс отримав оновлену оптико-прицільну станцію і можливість ураження цілей на вдвічі більшій дальності до 40 км, зазначала команда Defence Express.

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