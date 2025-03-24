Для снега и бездорожья: у ВС РФ появился новый ЗРК "Панцирь" на гусеничном ходу (фото, видео)

Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" обладает увеличенной зоной поражения и должен повысить возможности ПВО на малых высотах. Боевой модуль системы имеет полный комплект средств обнаружения и наведения.

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Российская армия применяет на фронте в Украине новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ". Авторы Telegram-канала Vanguard, специализирующегося на ракетном вооружении, показали кадры данной системы.

По словам исследователей, на фото и видео представлена боевая машина на гусеничном шасси "ГМ 5970.05" с соответствующим башенным модулем. Боевой модуль оснащен полным комплексом средств обнаружения, сопровождения и наведения.

"На добавленном видео можно увидеть внутреннюю оснастку машины, перенесенную из базового варианта", — уточнили авторы.

Российские милитари-паблики сообщали об успешных боевых испытаниях ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" в зоне боевых действий еще в августе 2024 года.

Что известно о новой системе ПВО "Панцирь-СМ-СВ"?

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" прикрывает подразделения Сухопутных войск ВС РФ. Основное отличие этой версии от старой в том, что комплекс установлен на гусеничное шасси и может сопровождать военных по снегу и бездорожью.

ЗРПК имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения. Появление у оккупационных войск нового "Панциря" должно повысить возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне, уверяли в корпорации "Ростех".

"Панцирь-СМ-СВ" снащены новыми РЛС с возросшей до 75 км дальностью обнаружения малоразмерных целей. Комплекс получил обновленную оптико-прицельную станцию и возможность поражения целей на вдвое большей дальности до 40 км, отмечала команда Defence Express.

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