Енергетика РФ під ударом: за 6 місяців дрони завдали збитків на 658 млн доларів, — аналітики

Експерти зазначають, що реальні втрати для російської енергетики та економіки можуть бути значно більшими, оскільки підрахунок вівся на основі верифікованих даних.

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Втрата від українських атак на російську енергетичну інфраструктуру за пів року — з 1 вересня 2024 року по 12 лютого 2025-го — складає не менше 60 мільярдів рублів, або 658 мільйонів доларів. Окрім того, протягом цього періоду було пошкоджено або повністю знищено десятки російських військових об'єктів. Всього було проаналізовано понад 100 супутникових знімків. Ці оцінки були зроблені "Радіо Свобода" у співпраці з українським проєктом Frontelligence Insight та волонтерською групою.

Експерти зазначають, що реальні втрати для російської енергетики та економіки можуть бути значно більшими: підрахунок є мінімальною оцінкою, заснованою на перевірених даних, зокрема супутникових знімках, відео з місць ударів і випадках, коли сама російська сторона підтвердила шкоду.

"Щонайменше 67% українських ударів виявилися успішними, в інших випадках результат атак залишається невідомим або неможливо довести причетність до них України", – пише видання.

До категорії "Невідомо" також віднесені відео, на яких видно проліт українських дронів над територією Росії, при цьому мета їхнього використання не встановлена (також невідомо, чи досягли вони мети або були збиті).

Також там зазначається, що до категорії "Невідомо" віднесені відео, на яких видно проліт українських дронів над територією Росії, при цьому мета їхнього використання не встановлена.

Найчастіше українські дрони чи ракети уражали цілі на відстанях від 100 до 150 кілометрів. Трохи менше атак було здійснено на відстанях від 150 до 200 та від 50 до 100 кілометрів. Це свідчить про те, що удари здебільшого спрямовані на об'єкти, розташовані відносно близько до російсько-українського кордону або лінії фронту.

У межах дальності 850-900 кілометрів було здійснено всього чотири удари, три з яких припали на Чечню, а один — на порт Усть-Луга в Ленінградській області. Декілька дронів змогли успішно подолати відстань понад 1000 кілометрів.

Вересень 2024 року став місяцем найбільш успішних ударів по російській військовій інфраструктурі, зазначають аналітики. Тоді було знищено два стратегічні склади боєприпасів у Торопці та Тихорецьку, які мали вирішальне значення для постачання 120-мм і 82-мм мінометних снарядів та іншої зброї для окупантів.

Варто нагадати, що ЗСУ отримали у використання новий БПАК "Хижий птах". Він має високу стійкість до РЕБ і здатний працювати вночі.

Також Фокус писав про, що аналітики підрахували збитки РФ від ударів України по НПЗ. Нанесено збитків на мільйони доларів.