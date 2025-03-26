Энергетика РФ под ударом: за 6 месяцев дроны нанесли ущерб на 658 млн долларов, — аналитики

Эксперты отмечают, что реальные потери для российской энергетики и экономики могут быть значительно больше, поскольку подсчет велся на основе верифицированных данных.

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Потеря от украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру за полгода — с 1 сентября 2024 года по 12 февраля 2025-го — составляет не менее 60 миллиардов рублей, или 658 миллионов долларов. Кроме того, в течение этого периода были повреждены или полностью уничтожены десятки российских военных объектов. Всего было проанализировано более 100 спутниковых снимков. Эти оценки были сделаны "Радио Свобода" в сотрудничестве с украинским проектом Frontelligence Insight и волонтерской группой.

Эксперты отмечают, что реальные потери для российской энергетики и экономики могут быть значительно больше: подсчет является минимальной оценкой, основанной на проверенных данных, в частности спутниковых снимках, видео с мест ударов и случаях, когда сама российская сторона подтвердила ущерб.

"По меньшей мере 67% украинских ударов оказались успешными, в остальных случаях результат атак остается неизвестным или невозможно доказать причастность к ним Украины", — пишет издание.

К категории "Неизвестно" также отнесены видео, на которых видно пролет украинских дронов над территорией России, при этом цель их использования не установлена (также неизвестно, достигли ли они цели или были сбиты).

Также там отмечается, что к категории "Неизвестно" отнесены видео, на которых видно пролет украинских дронов над территорией России, при этом цель их использования не установлена.

Чаще всего украинские дроны или ракеты поражали цели на расстояниях от 100 до 150 километров. Чуть меньше атак было осуществлено на расстояниях от 150 до 200 и от 50 до 100 километров. Это свидетельствует о том, что удары в основном направлены на объекты, расположенные относительно близко к российско-украинской границе или линии фронта.

В пределах дальности 850-900 километров было осуществлено всего четыре удара, три из которых пришлись на Чечню, а один — на порт Усть-Луга в Ленинградской области. Несколько дронов смогли успешно преодолеть расстояние более 1000 километров.

Сентябрь 2024 года стал месяцем наиболее успешных ударов по российской военной инфраструктуре, отмечают аналитики. Тогда были уничтожены два стратегических склада боеприпасов в Торопце и Тихорецке, которые имели решающее значение для поставки 120-мм и 82-мм минометных снарядов и другого оружия для оккупантов.

Стоит напомнить, что ВСУ получили в использование новый БПАК "Хищная птица". Он имеет высокую устойчивость к РЭБ и способен работать ночью.

Также Фокус писал о том, что аналитики подсчитали убытки РФ от ударов Украины по НПЗ. Нанесен ущерб на миллионы долларов.