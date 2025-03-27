"Скільки коштує ваш лук?": українські воїни підкорили мережу чорним гумором (відео)

Відео в TikTok уже зібрало понад 120 тисяч переглядів та 10,5 тисяч лайків. Українці дякують воїнам за захист, бажаючи повернутися цілими та неушкодженими додому.

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Українські військові з чорним гумором відповіли, скільки "коштує їхній лук". 26 березня захисники опублікували в TikTok відео, у якому спародіювали львівського блогера Ніколаса Карму, який зазвичай "ловить" людей з такими запитаннями.

Українські військові відповіли, скільки "коштує їхній лук"

Воїни зняли відео, де один захисник питає в іншого, скільки коштує його лук.

"П'ятнадцять мільйонів гривень", — лаконічно відповідає той, спершу начебто не почувши запитання.

Відео в TikTok уже зібрало понад 120 тисяч переглядів та 10,5 тисяч лайків.

Тим часом користувачі мережі оцінили чорний гумор військових та дякують їм за захист, бажаючи повернутися цілими та неушкодженими додому.

"Безцінний військовий чорний гумор", "цей лук безцінний, він не продається", "Хлопці, нехай вас Бог оберігає", "Ніякі скарби світу не зможуть Вас замінити, Котики Наші Рідні. Хай Вас Бог береже", — пишуть у коментарях під роликом українці і не тільки.

Нагадаємо, 26 березня український актор Ігор Ласточкін показався в соцмережах після своєї мобілізації та розсекретив, на якому напрямку служить.

Також Фокус писав про те, що росіяни почали використовувати нову РЛС 96Л6, яка в рази потужніша за попередню, про що повідомили російські журналісти 26 березня.