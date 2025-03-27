"Сколько стоит ваш лук?": украинские воины покорили сеть черным юмором (видео)

Видео в TikTok уже собрало более 120 тысяч просмотров и 10,5 тысяч лайков. Украинцы благодарят воинов за защиту, желая вернуться целыми и невредимыми домой.

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Украинские военные с черным юмором ответили, сколько "стоит их лук". 26 марта защитники опубликовали в TikTok видео, в котором спародировали львовского блогера Николаса Карму, который обычно "ловит" людей с такими вопросами.

Украинские военные ответили, сколько "стоит их лук"

Воины сняли видео, где один защитник спрашивает у другого, сколько стоит его лук.

"Пятнадцать миллионов гривен", — лаконично отвечает тот, сначала как будто не услышав вопроса.

Видео в TikTok уже собрало более 120 тысяч просмотров и 10,5 тысяч лайков.

Между тем пользователи сети оценили черный юмор военных и благодарят их за защиту, желая вернуться целыми и невредимыми домой.

"Бесценный военный черный юмор", "Этот лук бесценный, он не продается", "Ребята, пусть вас Бог оберегает", "Никакие сокровища мира не смогут Вас заменить, Котики Наши Родные. Пусть Вас Бог бережет", — пишут в комментариях под роликом украинцы и не только.

Напомним, 26 марта украинский актер Игорь Ласточкин показался в соцсетях после своей мобилизации и рассекретил, на каком направлении служит.

Также Фокус писал о том, что россияне начали использовать новую РЛС 96Л6, которая в разы мощнее предыдущей, о чем сообщили российские журналисты 26 марта.