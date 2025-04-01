Армія Ізраїлю атакувала південь Бейрута: є загиблі та поранені (фото)

Ізраїльська авіація в ніч на 1 квітня вдарила по південних районах Бейрута, унаслідок цього загинуло троє людей і семеро дістали поранення.

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Подробиці атаки наводить агентство Anadolu з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Лівану.

Літаки ЦАХАЛ випустили дві ракети по одній із будівель

Літаки ЦАХАЛ випустили дві ракети по одній із будівель. Представник армії Ізраїлю Авіхай Адраї в соцмережі X підтвердив завдавання удару. За його даними, метою удару був терорист "Хезболли", який допомагав соратникам із ХАМАС у підготовці терактів в Ізраїлі.

"Терорист становив реальну і безпосередню загрозу", — ідеться в заяві ЦАХАЛ.

Ліванська влада засудила ізраїльський авіаудар, назвавши його "небезпечним попередженням" для країни. Президент Лівану Жозеф Аун заявив, що агресія Ізраїлю вимагає активізації дипломатичних контактів і мобілізації союзників, повідомило агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам вважає, що удар ЦАХАЛ став кричущим порушенням резолюції ООН №1701 і угоди про припинення вогню.

Газета Times of Israel зазначає, що армія оборони Ізраїлю 27 березня завдала удару по оплоту "Хезболли" в передмісті Дахіє на півдні Бейрута, уперше після укладення перемир'я з терористами наприкінці листопада 2024 року.

Удар ЦАХАЛ минулого тижня став відповіддю на запуск кількох снарядів по північному Ізраїлю з півдня Лівану. "Хезболла" заперечує відповідальність за обстріл.

Фокус раніше писав про відновлення бомбардувань Сектора Гази ізраїльськими військовими. ЦАХАЛ стверджує, що масовані удари завдавали по об'єктах терористів ХАМАС.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС повідомляли про готовність передати Сектор Гази під владу Палестинської національної адміністрації. ЗМІ писали, що таке рішення терористи ухвалили під тиском Єгипту.