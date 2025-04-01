Армия Израиля атаковала юг Бейрута: есть погибшие и раненые (фото)
Израильская авиация в ночь на 1 апреля ударила по южным районам Бейрута, в результате погибли три человека и семеро получили ранения.
Подробности атаки приводит агентство Anadolu со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Ливана.
Самолеты ЦАХАЛ выпустили две ракеты по одному из зданий. Представитель армии Израиля Авихай Адраи в соцсети X подтвердил нанесение удара. По его данным, целью удара был террорист "Хезболлы", который помогал соратникам из ХАМАС в подготовке терактов в Израиле.
"Террорист представлял реальную и непосредственную угрозу", — сказано в заявлении ЦАХАЛ.
Ливанские власти осудили израильский авиаудар, назвав его "опасным предупреждением" для страны. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что агрессия Израиля требует активизации дипломатических контактов и мобилизации союзников, сообщило агентство Reuters.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам считает, что удар ЦАХАЛ стал вопиющим нарушением резолюции ООН №1701 и соглашения о прекращении огня.
Газета Times of Israel отмечает, что армия обороны Израиля 27 марта нанесла удар по оплоту "Хезболлы" в пригороде Дахие на юге Бейрута, впервые после заключения перемирия с террористами в конце ноября 2024 года.
Удар ЦАХАЛ на прошлой неделе стал ответом на запуск нескольких снарядов по северному Израилю с юга Ливана. "Хезболла" отрицает ответственность за обстрел.
Фокус ранее писал о возобновлении бомбардировок Сектора Газа израильскими военными. ЦАХАЛ утверждает, что массированные удары наносились по объектам террористов ХАМАС.
Напомним, боевики ХАМАС сообщали о готовности передать Сектор Газа под власть Палестинской национальной администрации. СМИ писали, что данное решение террористы приняли под давлением Египта.