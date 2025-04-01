Армия Израиля атаковала юг Бейрута: есть погибшие и раненые (фото)

Израильская авиация ​в ночь на 1 апреля ударила по южным районам Бейрута, в результате погибли три человека и семеро получили ранения.

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Подробности атаки приводит агентство Anadolu со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Ливана.

Самолеты ЦАХАЛ выпустили две ракеты по одному из зданий

Самолеты ЦАХАЛ выпустили две ракеты по одному из зданий. Представитель армии Израиля Авихай Адраи в соцсети X подтвердил нанесение удара. По его данным, целью удара был террорист "Хезболлы", который помогал соратникам из ХАМАС в подготовке терактов в Израиле.

"Террорист представлял реальную и непосредственную угрозу", — сказано в заявлении ЦАХАЛ.

Ливанские власти осудили израильский авиаудар, назвав его "опасным предупреждением" для страны. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что агрессия Израиля требует активизации дипломатических контактов и мобилизации союзников, сообщило агентство Reuters.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам считает, что удар ЦАХАЛ стал вопиющим нарушением резолюции ООН №1701 и соглашения о прекращении огня.

Газета Times of Israel отмечает, что армия обороны Израиля 27 марта нанесла удар по оплоту "Хезболлы" в пригороде Дахие на юге Бейрута, впервые после заключения перемирия с террористами в конце ноября 2024 года.

Удар ЦАХАЛ на прошлой неделе стал ответом на запуск нескольких снарядов по северному Израилю с юга Ливана. "Хезболла" отрицает ответственность за обстрел.

Фокус ранее писал о возобновлении бомбардировок Сектора Газа израильскими военными. ЦАХАЛ утверждает, что массированные удары наносились по объектам террористов ХАМАС.

Напомним, боевики ХАМАС сообщали о готовности передать Сектор Газа под власть Палестинской национальной администрации. СМИ писали, что данное решение террористы приняли под давлением Египта.