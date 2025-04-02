"Прямий приліт": з'явилися кадри знищених ЗСУ російських вертольотів на Бєлгородщині (відео)

В мережі поширюються кадри наслідків удару по аеродрому ЗС РФ у Бєлгородській області, який Сили спеціальних операцій Збройних сил України здійснили 24 березня ракетами HIMARS. Під час атаки було знищено 4 російських гелікоптери.

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Відео опублікували в російському анонімному Telegram-каналі "Досье шпиона" 2 квітня.

На кадрах можна побачити пошкоджені гелікоптери. З пробитих резервуарів виливається на землю пальне.

"Прямий приліт", — коментує чоловік на ролику, демонструючи знищену задню частину одного з вертольотів.

Автори каналу повідомляють, що на кадрах — наслідки удару по польовому аеродрому в населеному пункті Івня Бєлгородської області РФ, що розташоване приблизно за 60 км від кордону з Україною. За їхніми словами, удар було здійснено з реактивної системи залпового вогню HIMARS ракетами М30А2, спорядженими вольфрамовими кульками.

"Внаслідок удару критичних пошкоджень зазнали чотири вертольоти повітряно-космічних сил РФ — два Ка-52 і два Мі-8", — ідеться в дописі.

В мережі публікують відео наслідків удару ракетами HIMARS по аеродрому ЗС РФ Фото: Скриншот

Удар по аеродрому в Бєлгородській області: деталі

Пресцентр Сил спеціальних операцій 24 березня повідомив, що ССО спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, Ракетними військами й артилерією здійснили в тилу ворога удар по аеродрому в Бєлгородській області. Повідомлялося про знищення двох ударних вертольотів Ка-52, який окупанти використовують для розвідки та атаки наземних цілей, а також 2 транспортні вертольоти Мі-8, призначені для перевезення особового складу та вантажів і підтримки операцій на землі. У пресцентрі зазначили, що ціль атакували боєприпасами Himars M30A2 по 180 уламків у кожному.

Нагадаємо, російські Telegram-канали 2 квітня опублікували кадри скидання російськими військовими потужної бомби ФАБ-3000 на дамбу в селі Попівка Бєлгородської області начебто для "запобігання" наступу ЗСУ.