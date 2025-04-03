Премія Дарвіна: російський солдат з голими руками напав на український дрон (відео)

На Покровському напрямку російський окупант спробував зупинити український дрон голими руками. Йому вдалося схопити БпЛА, але пристрій вибухнув просто у нього в руках.

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Про це 3 квітня повідомили в Telegram-каналі "Бутусов Плюс".

"Оператори дронів підрозділу "Хижаки Висот" 59-ї окремої штурмової бригади урочисто вручають окупанту Премію Дарвіна", — йдеться в повідомленні.

В Генштабі повідомили, що на Покровському напрямку захисники зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.

А тим часом речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що зараз відбувається активізація ворога фактично по всій лінії фронту. Про це Братчук заявив в ефірі "Ми-Україна".

Він зазначив, що особливо це помітно на Лиманському, Купʼянському та Покровському напрямках.

"Механізована компонента також долучається до бойових дій, але це не та штатна комплектація, яка має бути за документами російської армії. Тобто ми говоримо про те, що російська економіка не встигає поповнювати ті втрати, які на сьогодні несе РФ", — стверджує військовий.

Нагадаємо, що у деяких районах фронту на кожного російського солдата припадає п'ять українських безпілотників, розповів російський перебіжчик. Багато російських новобранців гинуть протягом кількох днів після відправлення на фронт.

Також, у Запорізькій та Донецькій областях продовжується наступ Російської Федерації, яка змогла просунутись у двох точках на східному фронті. Противник прогнув лінію боїв на 300 м під Запоріжжям та більш як на кілометр під Кураховим.