Премия Дарвина: российский солдат с голыми руками напал на украинский дрон (видео)

На Покровском направлении российский оккупант попытался остановить украинский дрон голыми руками. Ему удалось схватить БпЛА, но устройство взорвалось прямо у него в руках.

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Об этом 3 апреля сообщили в Telegram-канале "Бутусов Плюс".

"Операторы дронов подразделения "Хищники Высот" 59-й отдельной штурмовой бригады торжественно вручают оккупанту Премию Дарвина", — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на Покровском направлении защитники остановили 80 атак агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

А тем временем представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что сейчас происходит активизация врага фактически по всей линии фронта. Об этом Братчук заявил в эфире "Мы-Украина".

Он отметил, что особенно это заметно на Лиманском, Купянском и Покровском направлениях.

"Механизированная компонента также приобщается к боевым действиям, но это не та штатная комплектация, которая должна быть по документам российской армии. То есть мы говорим о том, что российская экономика не успевает пополнять те потери, которые на сегодня несет РФ", — утверждает военный.

Напомним, что в некоторых районах фронта на каждого российского солдата приходится пять украинских беспилотников, рассказал российский перебежчик. Многие российские новобранцы погибают в течение нескольких дней после отправки на фронт.

Также, в Запорожской и Донецкой областях продолжается наступление Российской Федерации, которая смогла продвинуться в двух точках на восточном фронте. Противник прогнул линию боев на 300 м под Запорожьем и более чем на километр под Курахово.