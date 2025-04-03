ЄС прискорює військову допомогу Україні: вже зібрано понад 50% необхідних коштів

Європа повинна якомога швидше передати Україні військову допомогу, адже від цього залежить її здатність протистояти агресору. На сьогодні країни ЄС уже зібрали понад половину з 5 мільярдів євро, необхідних для закупівлі щонайменше 2 мільйонів боєприпасів для ЗСУ.

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Про це заявила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Варшаві, повідомляє Reuters.

За її словами, забезпечення України необхідними ресурсами є невідкладним завданням.

"Президент Зеленський наголошував, що Україні потрібно 5 мільярдів євро для закупівлі боєприпасів цього року. Я рада, що вже є конкретні пропозиції та зобов’язання з боку різних країн, і ми наближаємося до мети — наразі зібрано понад 50% від необхідної суми", — зазначила Каллас.

Вона також висловила сподівання, що під час зустрічі країни ЄС оголосять про подальші ініціативи, які дозволять пришвидшити постачання боєприпасів Україні.

"Чим сильніші українці на полі бою, тим міцніші їхні позиції за столом переговорів", — підсумувала вона.

Головна дипломатка Євросоюзу також додала, що їй приємно бачити, що у Європі є різні пропозиції з цього питання, а країни роблять свій внесок. Через це вже є понад половина необхідних для України снарядів.

Нагадаємо, що на думку експертів, європейським союзникам буде важко замінити деякі види американського озброєння, і особливо системи Patriort. Це ж стосується і кількості боєприпасів, які постачаються ЗСУ.

Також, Європейський Союз відхилив вимогу Російської Федерації зняти обмеження із ключового сільськогосподарського банку "Російський сільськогосподарський банк" в межах угоди про часткове припинення вогню. В ЄС заявили, що режим санкцій залишиться чинним до "беззастережного виведення" військ Москви з України.