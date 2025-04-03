ЕС ускоряет военную помощь Украине: уже собрано более 50% необходимых средств

Европа должна как можно скорее передать Украине военную помощь, ведь от этого зависит ее способность противостоять агрессору. На сегодня страны ЕС уже собрали более половины из 5 миллиардов евро, необходимых для закупки не менее 2 миллионов боеприпасов для ВСУ.

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Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС в Варшаве, сообщает Reuters.

По ее словам, обеспечение Украины необходимыми ресурсами является неотложной задачей.

"Президент Зеленский отмечал, что Украине нужно 5 миллиардов евро для закупки боеприпасов в этом году. Я рада, что уже есть конкретные предложения и обязательства со стороны разных стран, и мы приближаемся к цели — сейчас собрано более 50% от необходимой суммы", — отметила Каллас.

Она также выразила надежду, что во время встречи страны ЕС объявят о дальнейших инициативах, которые позволят ускорить поставки боеприпасов Украине.

"Чем сильнее украинцы на поле боя, тем крепче их позиции за столом переговоров", — подытожила она.

Главный дипломат Евросоюза также добавила, что ей приятно видеть, что в Европе есть разные предложения по этому вопросу, а страны делают свой вклад. Поэтому уже есть более половины необходимых для Украины снарядов.

Напомним, что по мнению экспертов, европейским союзникам будет трудно заменить некоторые виды американского вооружения, и особенно системы Patriort. Это же касается и количества боеприпасов, которые поставляются ВСУ.

Также, Европейский Союз отклонил требование Российской Федерации снять ограничения с ключевого сельскохозяйственного банка "Российский сельскохозяйственный банк" в рамках соглашения о частичном прекращении огня. В ЕС заявили, что режим санкций останется в силе до "безоговорочного вывода" войск Москвы из Украины.