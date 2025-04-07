РФ збільшує частку балістичних ударів: Patriot не зможуть закрити великі території

Українські Повітряні сили фіксують зміни тактики й технологій з боку ЗС РФ. Противник нарощує застосування балістичних ракет в ударах по території України та активно модернізує своє ракетне озброєння, що створює серйозні виклики для української ППО.

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Збільшення РФ частки ударів балістичним озброєнням ускладнює роботу української протиповітряної оборони, включно із західними комплексами Patriot. Про це 6 квітня повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"У процесі війни противник модернізує засоби повітряного нападу (БПЛА, крилаті та балістичні ракети), що, своєю чергою, ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, зокрема західних систем", — написав він у Facebook.

З моменту отримання Україною ЗРК Patriot стало можливим збивати навіть гіперзвукові цілі, однак в умовах постійного вдосконалення ракет це стає складніше. Тим часом полковник наголосив, що це ускладнює виконання завдань із прикриття українського неба, але не робить їх нездійсненними.

За словами Ігната, Росія з початку 2024 року змінила структуру ракетних ударів, зробивши ставку на балістику. Якщо раніше основною загрозою були крилаті ракети, то тепер дедалі частіше фіксуються запуски балістичних комплексів, зокрема "Іскандер-М" і "Кинджал", причому з ознаками модернізації.

Своєю чергою західні системи залишаються високоефективними засобами протидії, але й вони стикаються з обмеженнями.

"ЗРК Patriot — унікальна система, здатна працювати по аеродинамічних цілях у радіусі до 150 км, і по балістичних ракетах — але тільки в радіусі кількох десятків кілометрів! Захистити більші території від "балістики" неможливо, враховуючи те, що Patriot у нас не так багато", — наголосив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 4 квітня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 20 осіб, серед яких 9 дітей.

Як повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, Кривий Ріг атакувала балістична ракета "Іскандер-М" із касетною боєголовкою.