РФ увеличивает долю баллистических ударов: Patriot не смогут закрыть большие территории
Украинские Воздушные силы фиксируют изменения тактики и технологий со стороны ВС РФ. Противник наращивает применение баллистических ракет в ударах по территории Украины и активно модернизирует свое ракетное вооружение, что создает серьезные вызовы для украинской ПВО.
Увеличение РФ доли ударов баллистическим вооружение усложняет работу украинской противовоздушной обороны, включая западные комплексы Patriot. Об этом 6 апреля сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат
"В процессе войны противник модернизирует средства воздушного нападения (БПЛА, крылатые и баллистические ракеты), что, в свою очередь, усложняет работу нашей противовоздушной обороны, в том числе, западных систем", — написал он в Facebook.
С момента получения Украиной ЗРК Patriot стало возможным сбивать даже гиперзвуковые цели, однако в условиях постоянного усовершенствования ракет это становится сложнее. Между тем полковник подчеркнул, что это усложняет выполнение задач по прикрытию украинского неба, но не делает их невыполнимыми.
По словам Игната, Россия с начала 2024 года изменила структуру ракетных ударов, сделав ставку на баллистику. Если ранее основной угрозой были крылатые ракеты, то теперь все чаще фиксируются запуски баллистических комплексов, в том числе "Искандер-М" и "Кинжал", причем с признаками модернизации.
В свою очередь западные системы остаются высокоэффективными средствами противодействия, но и они сталкиваются с ограничениями.
"ЗРК Patriot — уникальная система способна работать по аэродинамическим целям в радиусе до 150 км, и по баллистическим ракетам — но только в радиусе нескольких десятков километров! Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая то, что Patriot у нас не так много", — подчеркнул представитель Воздушных сил.
Напомним, 4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, среди которых 9 детей.
Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, Кривой Рог атаковала баллистическая ракета "Искандер-М" с кассетной боеголовкой.