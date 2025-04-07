Якщо розшукує ТЦК: юристи розповідають, як діяти в цьому випадку
Військовозобов'язаний може помітити у мобільному застосунку "Резерв+" відмітку про наявність порушень правил військового обліку. Ця позначка може свідчити про порушення військового обліку й фактично означає наявність адміністративного розшуку для притягнення до адміністративної відповідальності.
Про це розповідають фахівці юридичної компанії "INSEININ". Правознавці розповідають, що порушеннями правил обліку вважається неперебування на військовому обліку, неуточнення військово-облікових даних вчасно, неповідомлення про зміну персональних даних та ігнорування направлення на проходження ВЛК.
Зняття з обліку ТЦК: що потрібно зробити
Знятись з розшуку можна самостійно, сплативши штраф. Юристи розповіли, що розгляд адміністративної справи, накладення та сплата штрафу за порушення правил військового обліку можуть відбуватись дистанційно.
Якщо особа згодна з порушенням, вона може подати відповідну заяву — особисто, поштою до ТЦК або через "Резерв+". У заяві вказується про погодження на дистанційний розгляд справи та зазначається згода на притягнення до адміністративної відповідальності.
Після отримання заяви керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом 3 днів виносить постанову про накладення грошового штрафу в розмірі від 17 тисяч гривень. Його потрібно буде сплатити протягом 30 днів.
Після сплати штрафу квитанцію про оплату необхідно надати до районного ТЦК та СП. Сплата штрафу є підставою для зняття розшуку, відповідно, й відмітки в "Резерв+" про порушення правил військового обліку.
Нагадаємо, військовозобов'язані віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше вони мають сплатити штраф.
Пізніше, 31 березня, заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Якунін зазначив, що у разі ігнорування повістки поштою військовозобов'язаних оголошуватимуть в розшук