Если разыскивает ТЦК: юристы рассказывают, как действовать в этом случае

Военнообязанный может заметить в мобильном приложении "Резерв+" отметку о наличии нарушений правил воинского учета. Данная отметка может свидетельствовать о нарушении воинского учета и фактически означает наличие административного розыска для привлечения к административной ответственности.

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Об этом рассказывают специалисты юридической компании "INSEININ". Правоведы рассказывают, что нарушениями правил учета считается непребывание на воинском учете, неуточнение военно-учетных данных вовремя, несообщение об изменении персональных данных и игнорирование направления на прохождение ВВК.

Снятие с учета ТЦК: что нужно сделать

Сняться с розыска можно самостоятельно, оплатив штраф. Юристы рассказали, что рассмотрение административного дела, наложение и уплата штрафа за нарушение правил воинского учета могут происходить дистанционно.

Если лицо согласно с нарушением, оно может подать соответствующее заявление — лично, по почте в ТЦК или через "Резерв+". В заявлении указывается о согласии на дистанционное рассмотрение дела и указывается согласие на привлечение к административной ответственности.

После получения заявления руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки в течение 3 дней выносит постановление о наложении денежного штрафа в размере от 17 тысяч гривен. Его нужно будет оплатить в течение 30 дней.

После уплаты штрафа квитанцию об оплате необходимо предоставить в районный ТЦК и СП. Уплата штрафа является основанием для снятия розыска, соответственно, и отметки в "Резерв+" о нарушении правил воинского учета.

Напомним, военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Иначе они должны уплатить штраф.

Позже, 31 марта, заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин отметил, что в случае игнорирования повестки по почте военнообязанных будут объявлять в розыск