Промислова мобілізація: на російських підприємствах ВПК працюють 4,5 млн осіб
Росія зробила масштабні кроки з переведення своєї економіки на військові рейки, що дало змогу істотно наростити виробництво озброєнь і боєприпасів. Одним із ключових чинників успішної мобілізації стала наявність детально розробленого плану переходу до військової економіки, який було оперативно реалізовано з початком війни в Україні.
Британський аналітичний центр (RUSI) 3 квітня опублікував доповідь про промислову мобілізацію РФ, у якій детально аналізуються масштаби і методи перебудови російської економіки на військові рейки.
Було зазначено, що до травня 2022 року до складу оборонно-промислового комплексу Росії входило близько 1400 підприємств, переважно державної форми власності. А нині чисельність персоналу підприємств, що працюють на потреби оборони, сягає 4,5 мільйона осіб. З них 25% працює в наукових організаціях, а 75% — на виробничих підприємствах.
Таким чином Росія продемонструвала високий рівень підготовки та координації, зумівши розгорнути потужне виробництво озброєнь. Аналітики підкреслили три ключові чинники промислового стрибка:
Перше, одним із вирішальних чинників успіху став заздалегідь підготовлений і швидко реалізований план переведення економіки на військові рейки. При цьому, на відміну від європейських країн і України, у Москви був чіткий алгоритм дій, що забезпечило стійке функціонування всього виробничого ланцюжка.
По-друге, російська оборонна галузь працює в умовах високої централізованості, що стало вирішальною перевагою. Координація на рівні держави і підприємств, розуміння логістичних вузлів і виробничих зв'язків дали змогу ефективно перерозподіляти ресурси та фінансування. Європейські країни, навпаки, страждають від фрагментації та відсутності комплексного підходу, що веде до внутрішньої конкуренції та слабкої віддачі від інвестицій.
По-третє, настільки успішна мобілізація, проте, далася Росії дорогою ціною. Зростання оборонного виробництва забезпечувалося не тільки шляхом збільшення бюджету, а й за рахунок перерозподілу коштів із цивільних програм, а також надання оборонним підприємствам пільгових кредитів. Це створило навантаження на економіку і посилило інфляційні процеси. У середньостроковій перспективі такий підхід може призвести до серйозних макроекономічних викликів.
Мобілізація російського ВПК: коментарі експертів
У своїх коментарях до публікації RUSI оглядачі Defense Express пишуть, що наразі у РФ працює близько 4000 держпідприємств ВПК, до яких застосували радянські методи. Серед них:
- заборона на відмову від участі у військових контрактах;
- перехід на 12-годинний робочий день і шестиденний робочий тиждень;
- відмова від тендерів під час закупівель, і введення державного регулювання цін;
- прискорене держфінансування і пільгове кредитування підприємств ВПК під 6% (для порівняння, цивільний сектор отримує кредити під 18%);
- використання цивільних програм як джерела прихованого фінансування військової сфери.
Це призвело до того, що, наприклад, корпорація "Ростех" збільшила свій валовий дохід на 30%, до 30 млрд доларів, за рахунок виконання держоборонзамовлення. Однак чистий прибуток залишився вкрай низьким — лише 2,68%, що свідчить про пріоритет обсягів і термінів перед ефективністю.
"За рахунок описаних вище заходів Кремль зміг отримати "виграш у часі" щонайменше в 4 місяці порівняно з цивілізованим світом. А це, своєю чергою, дало керівництву РФ упевненість у тому, що воно зможе перемогти в затяжній війні проти України", — підсумували українські аналітики.
Нагадаємо, військовий оглядач Айзек Зейтц у своєму матеріалі розглянув виклики, з якими зіткнулася Росія під час виробництва винищувачів п'ятого покоління Су-57.