Промышленная мобилизация: на российских предприятия ВПК работают 4,5 млн человек

Россия предприняла масштабные шаги по переводу своей экономики на военные рельсы, что позволило существенно нарастить производство вооружений и боеприпасов. Одним из ключевых факторов успешной мобилизации стало наличие детально разработанного плана перехода к военной экономике, который был оперативно реализован с началом войны в Украине.

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Британский аналитический центр (RUSI) 3 апреля опубликовал доклад о промышленной мобилизации РФ, в котором детально анализируются масштабы и методы перестройки российской экономики на военные рельсы.

Было указано, что к маю 2022 года в состав оборонно-промышленного комплекса России входило около 1400 предприятий, преимущественно государственной формы собственности. А в настоящее время численность персонала предприятий, работающих на нужды обороны, достигает 4,5 миллиона человек. Из них 25% работает в научных организациях, а 75% — на производственных предприятиях.

Таким образом Россия продемонстрировала высокий уровень подготовки и координации, сумев развернуть мощное производство вооружений. Аналитики подчеркнули три ключевых фактора промышленного скачка:

Первое, одним из решающих факторов успеха стал заранее подготовленный и быстро реализованный план перевода экономики на военные рельсы. При этом в отличие от европейских стран и Украины, у Москвы был четкий алгоритм действий, что обеспечило устойчивое функционирование всей производственной цепочки.

Во-вторых, российская оборонная отрасль работает в условиях высокой централизованности, что стало решающим преимуществом. Координация на уровне государства и предприятий, понимание логистических узлов и производственных связей позволили эффективно перераспределять ресурсы и финансирование. Европейские страны, напротив, страдают от фрагментации и отсутствия комплексного подхода, что ведет к внутренней конкуренции и слабой отдаче от инвестиций.

В-третьих, столь успешная мобилизация, тем не менее, далась России дорогой ценой. Рост оборонного производства обеспечивался не только за счет увеличения бюджета, но и за счет перераспределения средств из гражданских программ, а также предоставления оборонным предприятиям льготных кредитов. Это создало нагрузку на экономику и усилило инфляционные процессы. В среднесрочной перспективе подобный подход может привести к серьезным макроэкономическим вызовам.

Мобилизация российского ВПК: комментарии экспертов

В своих комментариях к публикации RUSI обозреватели Defense Express пишут, что на данный момент в РФ работает около 4000 госпредприятий ВПК, к которым применили советские методы. Среди них:

запрет на отказ от участия в военных контрактах;

переход на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю;

отказ от тендеров при закупках, и введение государственного регулирования цен;

ускоренное госфинансирование и льготное кредитование предприятий ВПК под 6% (для сравнения, гражданский сектор получает кредиты под 18%);

использование гражданских программ как источника скрытого финансирования военной сферы.

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Это привело к тому, что, например, корпорация "Ростех" увеличила свой валовой доход на 30%, до 30 млрд долларов, за счет выполнения гособоронзаказа. Однако чистая прибыль осталась крайне низкой — всего 2,68%, что свидетельствует о приоритете объемов и сроков перед эффективностью.

"За счет описанных выше мер Кремль смог получить "выигрыш во времени" минимум в 4 месяца по сравнению с цивилизованным миром. А это, в свою очередь, дало руководству РФ уверенность в том, что оно сможет победить в затяжной войне против Украины", — подытожили украинские аналитики.

Напомним, военный обозреватель Айзек Зейтц в своем материале рассмотрел вызовы, с которыми столкнулась Россия при производстве истребителей пятого поколения Су-57.