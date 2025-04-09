Стояв пліч-о-пліч з небезпекою: на фронті загинув пожежник-рятувальник Демʼян Бондарчук

Захищаючи Україну, на російсько-українській війні загинув військовий з Києва, пожежник-рятувальник 28-річний Демʼян Бондарчук.

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Про це повідомили у пресслужбі столичного Шевченківського районного управління ГУ ДСНС України. Чоловіку було 28 років. З 2017 року він був пожежним-рятувальником у лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Його щоденна праця – це боротьба з вогнем, стихією, ризиком. Його героїзм не раз рятував життя – він виносив людей із полум’я, стояв пліч-о-пліч з небезпекою", — відмітили колеги.

У листопаді 2024 року Демʼян вступив до лав Збройних сил України. У відомстві додали, що він до останнього залишився вірним присязі, батьківщині та побратимам.

Прощання з військовим відбулось 9 квітня. В ДСНС висловили співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого.

Нагадаємо, 2 квітня Фокус писав про загибель старшого лейтенанта управління патрульної поліції Кіровоградської області Олексія Панченка, який потрапив під атаку ворожого дрона. У воїна залишилися дружина та 7-річна донька, а також батьки, двоє братів та сестра.

Через декілька днів стало відомо, що лікарні після бойового поранення помер івано-франківський митець і поет Геннадій Гаврилів, відомий як Ґєник. Він мобілізувався до лав Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався й був кухарем. У зоні бойових дій чоловік дістав поранення й лікарі декілька днів лікарі боролися за його життя. У чоловіка залишився син.