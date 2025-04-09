Стоял бок о бок с опасностью: на фронте погиб пожарный-спасатель Демьян Бондарчук

Защищая Украину, на российско-украинской войне погиб военный из Киева, пожарный-спасатель 28-летний Демьян Бондарчук.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичного Шевченковского районного управления ГУ ГСЧС Украины. Мужчине было 28 лет. С 2017 года он был пожарным-спасателем в рядах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Его ежедневный труд — это борьба с огнем, стихией, риском. Его героизм не раз спасал жизни — он выносил людей из пламени, стоял бок о бок с опасностью", — отметили коллеги.

В ноябре 2024 года Демьян вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что он до последнего остался верен присяге, родине и побратимам.

Прощание с военным состоялось 9 апреля. В ГСЧС выразили соболезнования родным, близким и собратьям погибшего.

Напомним, 2 апреля Фокус писал о гибели старшего лейтенанта управления патрульной полиции Кировоградской области Алексея Панченко, который попал под атаку вражеского дрона. У воина остались жена и 7-летняя дочь, а также родители, двое братьев и сестра.

Через несколько дней стало известно, что в больнице после боевого ранения умер ивано-франковский художник и поэт Геннадий Гаврилов, известный как Геник. Он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины после начала полномасштабного вторжения мобилизовался и был поваром. В зоне боевых действий мужчина получил ранение и врачи несколько дней врачи боролись за его жизнь. У мужчины остался сын.