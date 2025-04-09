Тренування без перекладача і 300 тисяч рублів: китаєць розповів, як потрапив у ЗС РФ

Військовополонений зізнався, що проходив навчання у Луганській області, і громадян КНР там була ціла група. Згодом попри мовний бар’єр він опинився у ролі штурмовика поблизу Білогорівки.

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Про це 9 квітня у коментарі "Українській правді" повідомила пресслужба ОТУ "Луганськ".

Між час боїв в районі Білогорівки захопили у полон трьох окупантів, один з них виявився громадянином КНР. Полонених затримали, коли ворожа штурмова група опинилась під вогневим тиском і вирішила здатись.

Військовополонений китаєць розповів, що долучився до ЗС РФ через посередника, заплативши за таку можливість 300 тисяч рублів. Він проходив підготовку на тимчасово окупованих землях Луганщини, сформованої з громадян КНР. Тренування проходили без перекладача — з росіянами спілкувались за допомогою жестів або телефону.

Китаєць пояснив, що основною мотивацією було бажання стати військовим і отримати російський паспорт. Деякі учасники групи, з його слів, мали проблеми з законом на батьківщині.

Через мовний бар’єр іноземець не повністю орієнтувався в ситуації під час штурмових дій. Під час бою його група зазнала втрат і через нездатність й далі чинити опір вирішила здатись. Опинившись у полоні, громадянин КНР співпрацює з правоохоронцями. Його особу підтвердили.

Китаєць розповів, що сім’я знала про його наміри, але він офіційно виїхав як турист. В ОТУ "Луганськ" запевнили, що Україна суворо дотримується Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, про захоплення у полон кількох китайців, які воювали на Донбасі, стало відомо 8 квітня. Президент Володимир Зеленський наголошував, на відміну від північнокорейських бійців ці іноземці брали участь в боях безпосередньо на території України.

У МЗС Китаю заявили, що уряд просить громадян триматися якомога далі від зон збройних конфліктів й уникати будь-якої форми участі у них. Він повідомив, що інформація про військовополонених перевіряється у співпраці з українською стороною.