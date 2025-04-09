Тренировки без переводчика и 300 тысяч рублей: китаец рассказал, как попал в ВС РФ

Военнопленный признался, что проходил обучение в Луганской области, и граждан КНР там была целая группа. Впоследствии, несмотря на языковой барьер, он оказался в роли штурмовика вблизи Белогоровки.

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Об этом 9 апреля в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-служба ОТГ "Луганск".

Между время боев в районе Белогоровки захватили в плен трех оккупантов, один из них оказался гражданином КНР. Пленных задержали, когда вражеская штурмовая группа оказалась под огневым давлением и решила сдаться.

Военнопленный китаец рассказал, что присоединился к ВС РФ через посредника, заплатив за такую возможность 300 тысяч рублей. Он проходил подготовку на временно оккупированных землях Луганщины, сформированной из граждан КНР. Тренировки проходили без переводчика — с россиянами общались с помощью жестов или телефона.

Китаец объяснил, что основной мотивацией было желание стать военным и получить российский паспорт. Некоторые участники группы, по его словам, имели проблемы с законом на родине.

Из-за языкового барьера иностранец не полностью ориентировался в ситуации во время штурмовых действий. Во время боя его группа понесла потери и из-за неспособности и дальше сопротивляться решила сдаться. Оказавшись в плену, гражданин КНР сотрудничает с правоохранителями. Его личность подтвердили.

Китаец рассказал, что семья знала о его намерениях, но он официально выехал как турист. В ОТГ "Луганск" заверили, что Украина строго придерживается Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

Напомним, о захвате в плен нескольких китайцев, которые воевали на Донбассе, стало известно 8 апреля. Президент Владимир Зеленский отмечал, в отличие от северокорейских бойцов эти иностранцы участвовали в боях непосредственно на территории Украины.

В МИД Китая заявили, что правительство просит граждан держаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов и избегать любой формы участия в них. Он сообщил, что информация о военнопленных проверяется в сотрудничестве с украинской стороной.