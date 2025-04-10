Не пройшов у ЦРУ через рівень IQ: в ЦПД відреагували на заяву Карлсона щодо України

Американський телеведучий Такер Карлсон хотів потрапити на роботу в Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки, однак не пройшов відбір через рівень інтелекту.

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Так керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України відреагував на його заяву щодо програшу війни з Російською Федерацією.

"Коли читаю чи бачу Такера Карлсона, завжди згадую історію про те, як він хотів потрапити в ЦРУ, але не пройшов відбір через рівень IQ", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після закінчення Триніті-коледжу Такер намагався вступити на роботу до ЦРУ. Він навіть подавав заявку, однак отримав відмову. Журналісти видання The week розповідали, що управління "воліє не приймати на роботу балакучих та недисциплінованих молодих людей". Після цього Карлсон вирішив займатись журналістикою.

Нагадаємо, що 10 квітня в інтерв’ю з американським радіоведучим і конспірологом Алексом Джонсом Такер Карлсон заявив, що війною в Україні керували США і вони переоцінили свої сили. За його словами, Україну й сотні тисяч її громадян буквально знищили, але до цього "нікому немає діла".

Додамо, це не перша заява, яка викликає реакцію в українського суспільства. Наприклад, в кінці січня він назвав Україну "джерелом божевілля". Він додав, що Володимир Путін не є ворогом США — так російського президента називають в Сполучених Штатах лише "купка божевільних".