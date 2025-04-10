Американский телеведущий Такер Карлсон хотел попасть на работу в Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки, однако не прошел отбор из-за уровня интеллекта.

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Таким образом руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отреагировал на его заявление о проигрыше войны с Российской Федерацией.

"Когда читаю или вижу Такера Карлсона, всегда вспоминаю историю о том, как он хотел попасть в ЦРУ, но не прошел отбор из-за уровня IQ", — говорится в сообщении.

Отметим, что после окончания Тринити-колледжа Такер пытался поступить на работу в ЦРУ. Он даже подавал заявку, однако получил отказ. Журналисты издания The week рассказывали, что управление "предпочитает не принимать на работу разговорчивых и недисциплинированных молодых людей". После этого Карлсон решил заниматься журналистикой.

Напомним, что 10 апреля в интервью с американским радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом Такер Карлсон заявил, что войной в Украине руководили США и они переоценили свои силы. По его словам, Украину и сотни тысяч ее граждан буквально уничтожили, но до этого "никому нет дела".

Добавим, это не первое заявление, которое вызывает реакцию у украинского общества. Например, в конце января он назвал Украину "источником безумия". Он добавил, что Владимир Путин не является врагом США — так российского президента называют в Соединенных Штатах лишь "кучка сумасшедших",