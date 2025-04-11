"Не потрібно чекати ще один": у МЗС заявили, що вже місяць в Україні могло б бути мирно

Рівно місяць тому Росія дала свою відповідь на пропозицію щодо повного припинення вогню. За цей час по Україні вдарили десятки ракет, тисячі "Шахедів" і понад 6000 КАБів.

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Відповідну заяву голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги опублікували 11 квітня.

У цей день минає рівно місяць з дати, коли Росія відмовилась приймати тимчасове перемир’я, запропоноване США.

"Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Беззастережно", — наголосив міністр.

Він пояснив, що Росія, однак, від пропозиції відмовилась. Натомість країна-агресорка висунула власні умови й вимоги. Водночас ЗС РФ продовжили ескалацію терору проти цивільного населення. Лише за цей місяць (з 11 березня по 11 квітня) російські окупанти запустили по Україні: майже 70 ракет різних типів, понад 2200 "Шахедів", понад 6000 керованих авіабомб.

"Це була відповідь Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції та продовження терору", — заявив Сибіга.

З його слів, вже місяць в Україні міг бути встановлений режим тиші й вживалися б заходи з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть США, Європа й інші партнери.

"Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни. Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", — додав голова МЗС.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що з моменту переговорів 24 березня ЗС РФ не били по українських портах. Також останні кілька днів ворог не виводив жодного корабля у Чорне море.

8 квітня нардеп і секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко заявляв, що не виключає досягнення перемир’я у травні. Однак він висловив сумнів, що це означатиме кінець війни в Україні.