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Політика Перемовини щодо припинення війни Можливе перемир'я між Україною та РФ

"Не потрібно чекати ще один": у МЗС заявили, що вже місяць в Україні могло б бути мирно

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Фото: МЗС України | З зустрічі у Джидді минув рівно місяць, але перемир'я досягнуто не було

Рівно місяць тому Росія дала свою відповідь на пропозицію щодо повного припинення вогню. За цей час по Україні вдарили десятки ракет, тисячі "Шахедів" і понад 6000 КАБів.

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Відповідну заяву голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги опублікували 11 квітня.

У цей день минає рівно місяць з дати, коли Росія відмовилась приймати тимчасове перемир’я, запропоноване США.

"Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Беззастережно", — наголосив міністр.

Він пояснив, що Росія, однак, від пропозиції відмовилась. Натомість країна-агресорка висунула власні умови й вимоги. Водночас ЗС РФ продовжили ескалацію терору проти цивільного населення. Лише за цей місяць (з 11 березня по 11 квітня) російські окупанти запустили по Україні: майже 70 ракет різних типів, понад 2200 "Шахедів", понад 6000 керованих авіабомб.

"Це була відповідь Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції та продовження терору", — заявив Сибіга.

З його слів, вже місяць в Україні міг бути встановлений режим тиші й вживалися б заходи з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть США, Європа й інші партнери.

"Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни. Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", — додав голова МЗС.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що з моменту переговорів 24 березня ЗС РФ не били по українських портах. Також останні кілька днів ворог не виводив жодного корабля у Чорне море.

8 квітня нардеп і секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко заявляв, що не виключає досягнення перемир’я у травні. Однак він висловив сумнів, що це означатиме кінець війни в Україні.