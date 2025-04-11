"Не нужно ждать еще один": в МИД заявили, что уже месяц в Украине могло бы быть мирно

Ровно месяц назад Россия дала свой ответ на предложение о полном прекращении огня. За это время по Украине ударили десятки ракет, тысячи "Шахедов" и более 6000 КАБов.

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Соответствующее заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги опубликовали 11 апреля.

В этот день исполняется ровно месяц с даты, когда Россия отказалась принимать временное перемирие, предложенное США.

"Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде, Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно", — подчеркнул министр.

Он пояснил, что Россия, однако, от предложения отказалась. Зато страна-агрессор выдвинула собственные условия и требования. В то же время ВС РФ продолжили эскалацию террора против гражданского населения. Только за этот месяц (с 11 марта по 11 апреля) российские оккупанты запустили по Украине: почти 70 ракет различных типов, более 2200 "Шахедов", более 6000 управляемых авиабомб.

"Это был ответ России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора", — заявил Сибига.

По его словам, уже месяц в Украине мог быть установлен режим тишины и принимались бы меры по развитию доверия для достижения справедливого мира, к которому стремятся США, Европа и другие партнеры.

"Россия является единственным препятствием на пути к миру и единственным источником войны. Нам не нужно ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", — добавил глава МИД.

Напомним, представитель ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что с момента переговоров 24 марта ВС РФ не били по украинским портам. Также последние несколько дней враг не выводил ни одного корабля в Черное море.

8 апреля нардеп и секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявлял, что не исключает достижения перемирия в мае. Однако он выразил сомнение, что это будет означать конец войны в Украине.