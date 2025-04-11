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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Тиша, якої не було: у ЗСУ підбили підсумки місяця "перемир'я" в Україні

Війна в Україні, війна, втрати Росії, втрати ЗС РФ, Генштаб, ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | У Генштабі підбили підсумки "перемир'я" з Росією в її втратах

Пропозицію щодо припинення вогню від США підтримав Київ, але не Москва. В результаті ворог втратив понад 42 тисячі своїх бійців і сотні одиниць техніки.

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Про це 11 квітня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Сьогодні минає рівно місяць з того часу, як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах", — зазначила пресслужба.

За цей час (з 11 березня по 11 квітня) російські загарбники здійснили 5124 атаки, з них:

  • 130 на Харківському напрямку;
  • 206 — на Куп’янському;
  • 627 — на Лиманському;
  • 149 — на Сіверському;
  • 140 — на Краматорському;
  • 666 — на Торецькому;
  • 1739 — на Покровському;
  • 398 — на Новопавлівському;
  • 152 — на Гуляйпільському;
  • 179 — на Оріхівському;
  • 59 — на Придніпровському;
  • 679 — на Курському.

Протягом місяця Росія втратила 42511 бійців, і понад 21 тисячу з них убитими.

Також була втрачена така кількість техніки:

  • 286 танків;
  • 721 бойову броньовану машину;
  • 1757 артилерійських систем;
  • 50 РСЗВ;
  • 29 засобів ППО;
  • 2796 безпілотників;
  • 16 ракет;
  • 3684 одиниць автомобільної техніки й 24 — спеціальної;
  • 4 гелікоптери.

Окрім того, за даними Генштабу, ЗС РФ залучили до боїв підрозділи північнокорейської армії, їхня загальна чисельність сягає понад 12 тисяч осіб. Втрати цього контингенту з початку Курської операції склали приблизно 4 тисячі бійців, понад 3 тисячі з них — пораненими.

"Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 11 квітня також зробив заяву щодо перемир’я міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що рівно місяць в Україні могло б бути мирно, але Росія виставила власні умови.

Також 11 квітня низку заяв зробив російський голова МЗС Сергій Лавров. Він запевнив, що президент України Володимир Зеленський вважає мешканців ТОТ "істотами", і відзначив бажання США "зрозуміти сутність проблеми".