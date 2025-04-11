Тиша, якої не було: у ЗСУ підбили підсумки місяця "перемир'я" в Україні
Пропозицію щодо припинення вогню від США підтримав Київ, але не Москва. В результаті ворог втратив понад 42 тисячі своїх бійців і сотні одиниць техніки.
Про це 11 квітня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Сьогодні минає рівно місяць з того часу, як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах", — зазначила пресслужба.
За цей час (з 11 березня по 11 квітня) російські загарбники здійснили 5124 атаки, з них:
- 130 на Харківському напрямку;
- 206 — на Куп’янському;
- 627 — на Лиманському;
- 149 — на Сіверському;
- 140 — на Краматорському;
- 666 — на Торецькому;
- 1739 — на Покровському;
- 398 — на Новопавлівському;
- 152 — на Гуляйпільському;
- 179 — на Оріхівському;
- 59 — на Придніпровському;
- 679 — на Курському.
Протягом місяця Росія втратила 42511 бійців, і понад 21 тисячу з них убитими.
Також була втрачена така кількість техніки:
- 286 танків;
- 721 бойову броньовану машину;
- 1757 артилерійських систем;
- 50 РСЗВ;
- 29 засобів ППО;
- 2796 безпілотників;
- 16 ракет;
- 3684 одиниць автомобільної техніки й 24 — спеціальної;
- 4 гелікоптери.
Окрім того, за даними Генштабу, ЗС РФ залучили до боїв підрозділи північнокорейської армії, їхня загальна чисельність сягає понад 12 тисяч осіб. Втрати цього контингенту з початку Курської операції склали приблизно 4 тисячі бійців, понад 3 тисячі з них — пораненими.
"Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність", — додала пресслужба.
Нагадаємо, 11 квітня також зробив заяву щодо перемир’я міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що рівно місяць в Україні могло б бути мирно, але Росія виставила власні умови.
Також 11 квітня низку заяв зробив російський голова МЗС Сергій Лавров. Він запевнив, що президент України Володимир Зеленський вважає мешканців ТОТ "істотами", і відзначив бажання США "зрозуміти сутність проблеми".