Тиша, якої не було: у ЗСУ підбили підсумки місяця "перемир'я" в Україні

Пропозицію щодо припинення вогню від США підтримав Київ, але не Москва. В результаті ворог втратив понад 42 тисячі своїх бійців і сотні одиниць техніки.

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Про це 11 квітня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Сьогодні минає рівно місяць з того часу, як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах", — зазначила пресслужба.

За цей час (з 11 березня по 11 квітня) російські загарбники здійснили 5124 атаки, з них:

130 на Харківському напрямку;

206 — на Куп’янському;

627 — на Лиманському;

149 — на Сіверському;

140 — на Краматорському;

666 — на Торецькому;

1739 — на Покровському;

398 — на Новопавлівському;

152 — на Гуляйпільському;

179 — на Оріхівському;

59 — на Придніпровському;

679 — на Курському.

Протягом місяця Росія втратила 42511 бійців, і понад 21 тисячу з них убитими.

Також була втрачена така кількість техніки:

286 танків;

721 бойову броньовану машину;

1757 артилерійських систем;

50 РСЗВ;

29 засобів ППО;

2796 безпілотників;

16 ракет;

3684 одиниць автомобільної техніки й 24 — спеціальної;

4 гелікоптери.

Окрім того, за даними Генштабу, ЗС РФ залучили до боїв підрозділи північнокорейської армії, їхня загальна чисельність сягає понад 12 тисяч осіб. Втрати цього контингенту з початку Курської операції склали приблизно 4 тисячі бійців, понад 3 тисячі з них — пораненими.

"Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 11 квітня також зробив заяву щодо перемир’я міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що рівно місяць в Україні могло б бути мирно, але Росія виставила власні умови.

Також 11 квітня низку заяв зробив російський голова МЗС Сергій Лавров. Він запевнив, що президент України Володимир Зеленський вважає мешканців ТОТ "істотами", і відзначив бажання США "зрозуміти сутність проблеми".