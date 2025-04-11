Тишина, которой не было: в ВСУ подвели итоги месяца "перемирия" в Украине

Предложение о прекращении огня от США поддержал Киев, но не Москва. В результате враг потерял более 42 тысяч своих бойцов и сотни единиц техники.

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Об этом 11 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня проходит ровно месяц с тех пор, как РФ отказалась принять полное и безусловное прекращение огня, предложенное американской стороной в переговорах", — отметила пресс-служба.

За это время (с 11 марта по 11 апреля) российские захватчики совершили 5124 атаки, из них:

130 на Харьковском направлении;

206 — на Купянском;

627 — на Лиманском;

149 — на Северском;

140 — на Краматорском;

666 — на Торецком;

1739 — на Покровском;

398 — на Новопавловском;

152 — на Гуляйпольском;

179 — на Ореховском;

59 — на Приднепровском;

679 — на Курском.

В течение месяца Россия потеряла 42511 бойцов, и более 21 тысячи из них убитыми.

Также было потеряно такое количество техники:

286 танков;

721 боевая бронированная машина;

1757 артиллерийских систем;

50 РСЗО;

29 средств ПВО;

2796 беспилотников;

16 ракет;

3684 единиц автомобильной техники и 24 — специальной;

4 вертолета.

Кроме того, по данным Генштаба, ВС РФ привлекли к боям подразделения северокорейской армии, их общая численность достигает более 12 тысяч человек. Потери этого контингента с начала Курской операции составили примерно 4 тысячи бойцов, более 3 тысяч из них — ранеными.

"Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три — потеряли боеспособность", — добавила пресс-служба.

Напомним, 11 апреля также сделал заявление относительно перемирия министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что ровно месяц в Украине могло бы быть мирно, но Россия выставила собственные условия.

Также 11 апреля ряд заявлений сделал российский глава МИД Сергей Лавров. Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский считает жителей ВОТ "существами", и отметил желание США "понять сущность проблемы".