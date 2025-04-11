Пішов купувати квіти: соліст "ДК Енергетик" розповів, як його мобілізували (фото, відео)

Соліст українського гурту "ДК Енергетик" Яків Марний розповів про мобілізацію до ЗСУ та "зміну іміджу" у війську після того, як відрощував волосся 8 років.

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Про це музикант розказав в інтервʼю "Армія ТВ".

Яків Марний розповів про службу в ЗСУ

Наприкінці березня Марного мобілізували. Тепер стало відомо, що це відбулося тоді, коли музикант пішов по квіти.

"Пішов купувати дружині квіти — не дійшов", — пригадав соліст "ДК Енергетик" і додав, що не планував ухилятися від служби, адже левова частка слухачів гурту — військовослужбовці.

"Це те, що теж творчість ДК… Головне там, не знаю, віра і сила духу. І якщо [буду ухилятися], то хто я такий, щоб потім співати ці пісні?" — запитав Марний.

Наразі музикант перебуває у тренувальному центрі, де проходить підготовку. Зокрема, у співака була можливість поїхати на навчання до Великої Британії, однак Яків відмовився через бажання бути ближче до дітей і дружини в Україні.

"Можливо, трошки довше це по часу зайняло б, тому що це логістика — туди і назад. Я за кордон особливо не тягнусь", — зазначив соліст гурту, який брав участь у Нацвідборі.

Яків Марний Фото: Скріншот

Зокрема, музиканту довелося обстригти волосся, яке він відрощував вісім років, та збрити бороду.

"Я ненавиджу, як я виглядаю без бороди та волосся. Але в мене майже немає дзеркал і не бачу своє відображення, тому "не парюсь"", — розповів соліст "ДК Енергетик".

Музикант уже пройшов "нульовий день" у центрі.

"Жорстко. Вийшли з транспортного засобу й одразу: вперед, вперед… Всі біжать, потім всім треба впасти та повзти, всюди димовухи, вибухи, крики інструкторів… Під кінець я вже був виснажений повністю", — розповів Марний.

"Постійно втомлений, постійно не виспаний", — зізнався артист.

Зокрема, Яків розповів, як думав про те, аби провести час без дружини та дітей десь у селі. Тепер його бажання частково збулося, жартує музикант.

Наразі заплановані концерти "ДК Енергетик" через мобілізацію соліста перенесли.

Нагадаємо, у фіналі національного відбору на "Євробачення" гурт "ДК Енергетик" посів 6 місце. Перемогу і право представити Україну на конкурсі у швейцарському Базелі виборов гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Також Фокус писав про розповідь дружини Марного про його мобілізацію. За словами Анни, музиканту просто мали перевірити дані і відпустити.