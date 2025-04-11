Пошел покупать цветы: солист "ДК Энергетик" рассказал, как его мобилизовали (фото, видео)

Солист украинской группы "ДК Энергетик" Яков Марный рассказал о мобилизации в ВСУ и "смене имиджа" в армии после того, как отращивал волосы 8 лет.

Related video

Об этом музыкант рассказал в интервью "Армия ТВ".

Яков Марный рассказал о службе в ВСУ

В конце марта Марного мобилизовали. Теперь стало известно, что это произошло тогда, когда музыкант пошел за цветами.

"Пошел покупать жене цветы — не дошел", — вспомнил солист "ДК Энергетик" и добавил, что не планировал уклоняться от службы, ведь львиная доля слушателей группы — военнослужащие.

"Это то, что тоже творчество ДК... Главное там, не знаю, вера и сила духа. И если [буду уклоняться], то кто я такой, чтобы потом петь эти песни?" — спросил Марный.

Сейчас музыкант находится в тренировочном центре, где проходит подготовку. В частности, у певца была возможность поехать на обучение в Великобританию, однако Яков отказался из-за желания быть ближе к детям и жене в Украине.

"Возможно, немножко дольше это по времени заняло бы, потому что это логистика — туда и обратно. Я за границу особо не тянусь", — отметил солист группы, который принимал участие в Нацотборе.

Яков Марный Фото: скріншот

В частности, музыканту пришлось обстричь волосы, которые он отращивал восемь лет, и сбрить бороду.

"Я ненавижу, как я выгляжу без бороды и волос. Но у меня почти нет зеркал и не вижу свое отражение, поэтому "не парюсь"", — рассказал солист "ДК Энергетик".

Музыкант уже прошел "нулевой день" в центре.

"Жестко. Вышли из транспортного средства и сразу: вперед, вперед... Все бегут, потом всем надо упасть и ползти, везде дымовухи, взрывы, крики инструкторов... Под конец я уже был истощен полностью", — рассказал Марный.

"Постоянно уставший, постоянно не выспавшийся", — признался артист.

В частности, Яков рассказал, как думал о том, чтобы провести время без жены и детей где-то в деревне. Теперь его желание частично сбылось, шутит музыкант.

Сейчас запланированные концерты "ДК Энергетик" из-за мобилизации солиста перенесли.

Напомним, в финале национального отбора на "Евровидение" группа "ДК Энергетик" заняла 6 место. Победу и право представить Украину на конкурсе в швейцарском Базеле завоевала группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Также Фокус писал о рассказе жены Марного о его мобилизации. По словам Анны, музыканту просто должны были проверить данные и отпустить.