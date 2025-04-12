"Не мають зв'язку з урядом Китаю": ЗМІ дізнались, ким є китайці, які пішли воювати на боці РФ

Солдати Китайської Народної Республіки, які воюють проти України на боці росіян, є найманцями та не пов'язані з китайською владою, хоча й перебувають на фронті зі схвалення Пекіна.

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Про це пише Reutars з посиланням на двох американських чиновників, які знайомі з американською розвідкою, а також на слова колишнього співробітника західної розвідки.

"Понад сто громадян Китаю, які воюють на боці російських військ проти України, є найманцями, які, схоже, не мають прямого зв'язку з урядом Китаю", — йдеться у повідомленні.

Водночас журналісти підкреслили, що китайські військові офіцери перебувають на фронті та в тилу Росії, маючи схвалення Пекіна, щоб винести тактичні уроки з війни.

Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що китайські бійці мають мінімальну підготовку і не мають помітного впливу на військові операції Росії.

Джерела Reutars також підкреслили, що на боці Росії воюють близько 200 китайських найманців, з якими китайський уряд не має жодного зв'язку.

"Але китайські військові офіцери, зі схвалення Пекіна, подорожують поблизу російських фронтів, щоб винести уроки і тактику з війни. За словами колишнього чиновника, офіцери "перебувають там абсолютно з дозволу Пекіна", — наголошується у статті.

За словами журналістів, ЦРУ, Офіс директора національної розвідки США і Рада національної безпеки, а також посольство Китаю у Вашингтоні не відповіли негайно на запити про коментарі.

Нагадаємо, 8 квітня у мережі з'явились перші відео з китайськими солдатами, які потрапили в полон, воюючи на боці РФ.

10 квітня Володимир Зеленський пояснив, на кого Україна обміняє полонених китайців.