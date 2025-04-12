"Не имеют связи с правительством Китая": СМИ узнали, кем являются китайцы, которые пошли воевать на стороне РФ

Солдаты Китайской Народной Республики, которые воюют против Украины на стороне россиян, являются наемниками и не связаны с китайскими властями, хотя и находятся на фронте с одобрения Пекина.

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Об этом пишет Reutars со ссылкой на двух американских чиновников, которые знакомы с американской разведкой, а также на слова бывшего сотрудника западной разведки.

"Более ста граждан Китая, которые воюют на стороне российских войск против Украины, являются наемниками, которые, похоже, не имеют прямой связи с правительством Китая", — говорится в сообщении.

В то же время журналисты подчеркнули, что китайские военные офицеры находятся на фронте и в тылу России, имея одобрение Пекина, чтобы вынести тактические уроки из войны.

Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что китайские бойцы имеют минимальную подготовку и не имеют заметного влияния на военные операции России.

Источники Reutars также подчеркнули, что на стороне России воюют около 200 китайских наемников, с которыми китайское правительство не имеет никакой связи.

"Но китайские военные офицеры, с одобрения Пекина, путешествуют вблизи российских фронтов, чтобы вынести уроки и тактику из войны. По словам бывшего чиновника, офицеры "находятся там абсолютно с разрешения Пекина", — отмечается в статье.

По словам журналистов, ЦРУ, Офис директора национальной разведки США и Совет национальной безопасности, а также посольство Китая в Вашингтоне не ответили немедленно на запросы о комментариях.

Напомним, 8 апреля в сети появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен, воюя на стороне РФ.

10 апреля Владимир Зеленский объяснил, на кого Украина обменяет пленных китайцев.