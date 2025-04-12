Іноземний легіон Москви: як громадяни КНР потрапляють на війну в Україні, — ЗМІ

Російські ЗМІ встановили особи 51 громадянина КНР, які пройшли через московський пункт добору на військову службу за контрактом із червня 2023 по травень 2024 року. Це перша підтверджена цифра іноземців із Китаю, які воювали на боці Росії в Україні.

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У матеріалі видання "Важные истории" йдеться про те, що 31 людина з Китаю звернулася до пункту відбору 2023 року і 20 — 2024-го. Більшість прилітали в Росію незадовго до звернення до вербувального центру й укладали контракт протягом доби або кількох днів. Причому наймолодшому з китайських контрактників було 20 років, а найстаршому — 51 рік.

Пік припливу припав на липень 2023 року, коли одразу вісім громадян Китаю звернулися до пункту відбору. Деякі з них приїжджали парами. Наприклад, 38-річний Ван Мінлян і 43-річний Лі Даочен прибули одним рейсом і уклали контракт разом.

Деяка кількість добровольців згодом повернулися до Китаю — як, наприклад, 49-річний Лю Хуншао, який у листопаді 2024 року опублікував фото з Китаю, де дитина йде до школи з рюкзаком, прикрашеним російським триколором.

Фото Лю Хуншао із соцмереж Фото: Соцсети Фото на сторінки в соцмережах Лю Хуншао Фото: Соцсети

Полонені, загиблі та скарги китайських військових

У публікації зазначено, що щонайменше один контрактник — 38-річний Жуй Чжао — загинув у Запорізькій області в грудні 2023 року. Інші — такі як Лінь Пань і Вей Дуань — були поранені та госпіталізовані. При цьому Лінь Пань, за твердженням російського пропагандистського каналу, отримав Георгіївський хрест за порятунок товаришів по службі під Бахмутом, попри незнання російської мови.

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Деякі з китайців скаржилися на умови служби. Так 41-річний Лі Цзяньвей писав у соцмережах про слабке оснащення, втрату десятків бійців і відсутність медичної допомоги. Він стверджував, що від початку бою до загибелі контрактника може пройти 8-10 годин. За його словами, китайська армія порівняно з російською набагато більш згуртована.

"Наші китайські військові як брати — вони навіть можуть пожертвувати життям, щоб врятувати тебе", — сказав він.

Інший китайський військовий, Сунь Жуйці, вочевидь, командував взводом непальських найманців і теж критикував відсутність медицини та байдужість командування. У січні 2024 року він записав відео, в якому говорив про відсутність належного лікування.

"Тут немає ніякої медичної допомоги. Усім наплювати. Біль вбиває мене. Я звернувся в китайське посольство в Росії. Вони сказали, що це моя особиста проблема", — сказав він.

У березні він повернувся в Китай.

Нагадаємо, співробітники СБУ провели допит китайських військових, які потрапили в полон. Один із них розповів, що перед тим, як завербуватися в російську армію, він не мав жодного військового досвіду.