Иностранный легион Москвы: как граждане КНР попадают на войну в Украине, — СМИ
Российские СМИ установили личности 51 гражданина КНР, которые прошли через московский пункт отбора на военную службу по контракту с июня 2023 по май 2024 года. Это первая подтвержденная цифра иностранцев из Китая, воевавших на стороне России в Украине.
В материале издания "Важные истории" говорится, что 31 человек из Китая обратились в пункт отбора в 2023 году и 20 — в 2024-м. Большинство прилетали в Россию незадолго до обращения в вербовочный центр и заключали контракт в течение суток или нескольких дней. Причем самому молодому из китайских контрактников было 20 лет, а самому старшему — 51 год.
Пик притока пришелся на июль 2023 года, когда сразу восемь граждан Китая обратились в пункт отбора. Некоторые из них приезжали парами. К примеру, 38-летний Ван Минлян и 43-летний Ли Даочэн прибыли одним рейсом и заключили контракт вместе.
Некоторое количество добровольцев впоследствии вернулись в Китай — как, например, 49-летний Лю Хуншао, который в ноябре 2024 года опубликовал фото из Китая, где ребенок идет в школу с рюкзаком, украшенным российским триколором.
Пленные, погибшие и жалобы китайских военных
В публикации отмечено, что по меньшей мере один контрактник — 38-летний Жуй Чжао — погиб в Запорожской области в декабре 2023 года. Другие — такие как Линь Пань и Вэй Дуань — были ранены и госпитализированы. При этом Линь Пань, по утверждению российского пропагандистского канала, получил Георгиевский крест за спасение сослуживцев под Бахмутом, несмотря на незнание русского языка.Важно
Некоторые из китайцев жаловались на условия службы. Так 41-летний Ли Цзяньвэй писал в соцсетях о слабом оснащении, потере десятков бойцов и отсутствии медицинской помощи. Он утверждал, что от начала боя до гибели контрактника может пройти 8–10 часов. По его словам, китайская армия по сравнению с российской гораздо более сплоченная.
"Наши китайские военные как братья — они даже могут пожертвовать жизнью, чтобы спасти тебя", — сказал он.
Другой китайский военный, Сунь Жуйци, по всей видимости, командовал взводом непальских наемников и тоже критиковал отсутствие медицины и безразличие командования. В январе 2024 года он записал видео, в котором говорил об отсутствии надлежащего лечения.
"Здесь нет никакой медицинской помощи. Всем наплевать. Боль убивает меня. Я обратился в китайское посольство в России. Они сказали, что это моя личная проблема", — сказал он.
В марте он вернулся в Китай.
Напомним, сотрудники СБУ провели допрос китайских военных, которые попали в плен. Один из них рассказал, что перед тем, как завербоваться в российскую армию он не имел никакого военного опыта.