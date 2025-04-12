Иностранный легион Москвы: как граждане КНР попадают на войну в Украине, — СМИ

Российские СМИ установили личности 51 гражданина КНР, которые прошли через московский пункт отбора на военную службу по контракту с июня 2023 по май 2024 года. Это первая подтвержденная цифра иностранцев из Китая, воевавших на стороне России в Украине.

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В материале издания "Важные истории" говорится, что 31 человек из Китая обратились в пункт отбора в 2023 году и 20 — в 2024-м. Большинство прилетали в Россию незадолго до обращения в вербовочный центр и заключали контракт в течение суток или нескольких дней. Причем самому молодому из китайских контрактников было 20 лет, а самому старшему — 51 год.

Пик притока пришелся на июль 2023 года, когда сразу восемь граждан Китая обратились в пункт отбора. Некоторые из них приезжали парами. К примеру, 38-летний Ван Минлян и 43-летний Ли Даочэн прибыли одним рейсом и заключили контракт вместе.

Некоторое количество добровольцев впоследствии вернулись в Китай — как, например, 49-летний Лю Хуншао, который в ноябре 2024 года опубликовал фото из Китая, где ребенок идет в школу с рюкзаком, украшенным российским триколором.

Фото Лю Хуншао из соцсетей Фото: Соцсети Фото на страницы в соцсетях Лю Хуншао Фото: Соцсети

Пленные, погибшие и жалобы китайских военных

В публикации отмечено, что по меньшей мере один контрактник — 38-летний Жуй Чжао — погиб в Запорожской области в декабре 2023 года. Другие — такие как Линь Пань и Вэй Дуань — были ранены и госпитализированы. При этом Линь Пань, по утверждению российского пропагандистского канала, получил Георгиевский крест за спасение сослуживцев под Бахмутом, несмотря на незнание русского языка.

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Некоторые из китайцев жаловались на условия службы. Так 41-летний Ли Цзяньвэй писал в соцсетях о слабом оснащении, потере десятков бойцов и отсутствии медицинской помощи. Он утверждал, что от начала боя до гибели контрактника может пройти 8–10 часов. По его словам, китайская армия по сравнению с российской гораздо более сплоченная.

"Наши китайские военные как братья — они даже могут пожертвовать жизнью, чтобы спасти тебя", — сказал он.

Другой китайский военный, Сунь Жуйци, по всей видимости, командовал взводом непальских наемников и тоже критиковал отсутствие медицины и безразличие командования. В январе 2024 года он записал видео, в котором говорил об отсутствии надлежащего лечения.

"Здесь нет никакой медицинской помощи. Всем наплевать. Боль убивает меня. Я обратился в китайское посольство в России. Они сказали, что это моя личная проблема", — сказал он.

В марте он вернулся в Китай.

Напомним, сотрудники СБУ провели допрос китайских военных, которые попали в плен. Один из них рассказал, что перед тем, как завербоваться в российскую армию он не имел никакого военного опыта.